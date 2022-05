Central: Somoza llegó para cambiar algo, pero nada cambió

Siempre que se apuesta por un cambio es para que la cosa “cambie” y se sabe que en el fútbol no siempre dos más dos es cuatro, pero lo que está ocurriendo en Central está rompiendo con todos los manuales de la lógica, donde el golpe de timón que se intentó dar en su momento con la llegada de Leandro Somoza no sirvió absolutamente para nada. Es más, lejos de ponerle un freno a la caída, de detenerla e intentar una escalada, por pequeña que sea, los males se potenciaron, el equipo sigue deambulando sin pena ni gloria en el torneo y lo que explica todo eso son los pésimos resultados obtenidos en ese nuevo ciclo: de seis partidos jugados hubo cuatro derrotas, un empate y una victoria; cuatro puntos sobre 18 en juego; un 22 por ciento de eficacia . Demasiado poco. Ya no hay mucho más recorrido en el que los hinchas puedan sufrir en este torneo porque resta una sola fecha, pero sí está el choque por Copa Argentina , que a esta altura para Central pasa a ser algo así como “la final del mundo”. Eso sí, el equipo (por lo anterior y lo actual) ya puso los pies en el barro, con una pérdida de terreno importante en las proyecciones a futuro de cara a 2023 en cuanto al promedio.

El fastidio es tal en el mundo Central que los rostros en cancha de Huracán hablaban por sí solos, pero quizás la forma más sencilla de explicar el sentimiento dominante fue la actitud de Somoza, quien se retiró del estadio Tomás A. Ducó sin realizar declaraciones porque estaba “muy molesto con el resultado”, según indicaron. ¿Sirve este hecho para ejemplificar el desánimo que está provocando esta seguidilla de malos resultados? Sí. Y no se pone en tela de juicio la actitud de Somoza (igual está mal lo que hizo), sino que con eso se trata de ponerle palabras a esa sensación que la cosa no está funcionando y que el fusible que se cambió con la salida del Kily González no significó que las luces canallas volvieran a encenderse.

Somoza2.jpg El Central de Somoza se retira de la cancha de Huracán tras una nueva derrota. Leonardo Vincenti / La Capital

De arranque Somoza mantuvo muchas de las cosas que venía realizando el anterior entrenador, de hecho, en aquel partido en cancha de Tigre utilizó prácticamente los mismos nombres (con otro esquema, particular por cierto) que venían jugando. Y a partir de ahí sí algunas modificaciones con las cuales buscó meterle su impronta al equipo, pero ninguna de ellas entregó, al menos hasta ahora, los resultados esperados. Ya no vale la pena recaer en el tema, pero se recuerda que una de las medidas más fuertes que tomó el nuevo DT fue la exclusión de Emiliano Vecchio del equipo hasta que no realizara un reacondicionamiento físico que lo pusiera más cerca de la idea futbolística. Después de cinco partidos de ausencia, el 10 volvió a jugar, en cancha de Huracán. Por lo demás, Somoza buscó que la cosa cambiara, sabiendo por supuesto que todo iba a llevar su tiempo, a partir de algunas apuestas específicas que tampoco repercutieron en el juego y mucho menos en los resultados.

Se habló demasiado ya que una de las principales fichas jugadas por Somoza fue jugar con enganche, aun no teniendo en el plantel (con Vecchio afuera del mismo) los intérpretes necesarios. Pero buscó una, otra y otra vez. Casi nunca le resultó. Porque en casi todos los partidos este Central de Somoza fue superado desde el juego, incluso en el choque frente a Independiente, que fue el único en el que logró sumar de a tres. En ese encuentro la pasó bastante mal, sobre todo en el primer tiempo.

Así, desde lo táctico, siempre hubo una mirada hacia un mismo lugar, impidiéndole al entrenador reaccionar de manera más veloz en medio de un partido cuando el juego pretendía otra cosa. Lo realizó ante Independiente, pero en cancha de Huracán nunca hizo el intento de cambiar algo cuando el equipo hacía agua por todos lados.

Central.jpeg Los defensores de Central custodian el arco de Servio ante un ataque del Globo. Leonardo Vincenti / La Capital

Los rendimientos individuales indudablemente no colaboran, pero a esta altura ya cabría preguntarse si eso no es una lógica consecuencia de un mal funcionamiento colectivo. Porque mientras la idea no esté lo suficientemente clara y trabajada, a cada una de las piezas le costará aportar su granito de arena.

Después está lo de los nombres propios, que pueden resultar bien o no y donde mucho tiene que ver la jerarquía de cada uno de ellos, pero si el Pupi Ferreyra no es enganche, el jugar como enganche le va a costar; si Gamba es delantero nato y juega como enganche, también le va a costar; si Tanlongo es volante central y se lo tira al carril, es obvio que le cueste. Y como esos, algunos otros ejemplos más.

Pero claro, en los tiempos que corren todo se mide por resultados y ahí está el gran problema de este Central y del anterior: que no logra frenar esa caída libre que lo está martirizando. Somoza llegó para arreglar unas cuantas cosas, pero fundamentalmente para cambiarlas y en el fútbol esos cambios se evalúan por la producción del equipo. En lo que hace al juego, Central sigue siendo más de lo mismo y en algunos aspectos se podría decir hasta que empeoró y la vara de los resultados no le entrega a este nuevo cuerpo técnico la mínima contención. Por eso, a este Central no le está funcionando ese vuelco futbolístico que buscó con el cambio de entrenador. Está el crédito que Leandro Somoza trabaje de otra manera con el plantel que confeccione, con los jugadores que pretenda (mucho margen de acción no tendrá) y con una pretemporada encima. Pero algo deberá cambiar para cautivar a los hinchas canallas y también convencer a la dirigencia. Porque hasta aquí esos cambios jamás dijeron presente.

Pretemporada en el predio de la AFA

Central realizará una de las semanas de pretemporada en el predio de la AFA en Ezeiza, luego que desde la casa madre del fútbol argentino le confirmara a los canallas la cesión del lugar. En teoría, el plantel canalla trabajará en el sector nuevo de la AFA durante siete días (del 22 de mayo al 28 inclusive) y en el medio está previsto realizar un partido amistoso frente a un equipo de Buenos Aires, que aún no está definido. La intención de Somoza es salir por algunos días del predio de Arroyo Seco y el lugar que se eligió fue el del predio de la AFA. La otra parte de la pretemporada sí se llevará a cabo en Arroyo Seco. Central había hecho el pedido formal a la AFA y ayer el presidente Chiqui Tapia se lo confirmó al vice canalla Ricardo Carloni.

En otro orden, el partido por Copa Argentina ante Sol de Mayo será el viernes 13, en cancha de Unión. Había dudas en cuanto a la sede, pero ayer le confirmaron a los canallas que será en el estadio 15 de Abril.