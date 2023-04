Central: Servio reclamó una deuda y le pagaron, pero no va a Tucumán

Gaspar Servio no formará parte de la delegación de Central que este domingo por la tarde viajará en u vuelo de línea desde Aeroparque rumbo a Tucumán para jugar el lunes por la noche ante Atlético y los motivos de esa ausencia hay que buscarlos en las idas y vueltas que hubo en estos últimos días con el reclamo de una deuda por parte del jugador, quien en ese momento se consideró libre porque creía que el club no iba a poder hacerle frente a esa mora. Sin embargo , dentro de las 48 horas de plazo la dirigencia le hizo el depósito correspondiente en Futbolistas Argentinos Agremiados , por lo que el futbolista deberá seguir en el club para cumplir el contrato. Eso sí, este domingo no se sube al avión y en su lugar estará el juvenil Valentino Quintero .

Al día siguiente del partido el plantel tuvo la jornada libre y el grupo se reencontró en el predio de Arroyo Seco en la mañana del viernes. Ese día Servio habló con el entrenador Miguel Angel Russo y le dijo que no lo tuviera en cuenta para viajar a Tucumán porque no iba a continuar en el club, que en cuestión de horas iba a ser jugador libre. Lo que se entiende es que en ningún momento se imaginó que Central pudiera cumplir con su reclamo.

No obstante, un directivo de Central viajó ese mismo viernes a Capital Federal a la sede de Agremiados, con quienes desde Central ya habían entrado en contacto para comparar los números de la deuda que había contraído la directiva anterior. Y antes de las 19 allí se hizo el depósito correspondiente (al parecer con un cheque a fecha) del total reclamado, abortando por completo la posibilidad de que arquero pudiera quedar libre por falta de pago. Todo esto hizo que el futbolista tuviera que presentarse a entrenar de manera normal.

Servio3.jpg Servio tiene contrato con Central hasta fines de 2023. Con lo que ocurrió en estos días habrá que esperar qué decisión toma Russo.

Nadie del club le quiso poner palabras de manera oficial al tema y posiblemente este mismo domingo aparezca algún tipo de comunicado explicando la ausencia de Servio entre los concentrados, pero más allá de eso las fuentes consultadas por este diario coincidieron en que ese dinero con el que se le pagó al arquero estaba destinado para otros compromisos, entre ellos, el pago de los premios al plantel.

En definitiva, como Servio el viernes le había informado a Russo que no lo tuviera en cuenta para viajar a Tucumán, no será tenido en cuenta para este partido. De allí la aparición de Valentino Quintero (no atajó este sábado en reserva). Lo que ocurra a partir de la semana próxima dependerá de si aparece alguna determinación del club o del propio Russo. Por lo pronto, Servio sigue siendo jugador de Central y no hay nada por estos días que atente contra su continuidad.