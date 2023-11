Central: Russo tiene una cuestión técnica y táctica por definir

Es una fija que Russo definirá los ingresos de Mallo y Martínez Dupuy para cubrir las bajas obligadas del suspendido Martínez y el desgarrado Cervera de cara al crucial cita en Sarandí ante Arsenal. No se descartan otros retoques.

Central sigue con su plan de entrenamiento intenso para llegar al cierre de campaña en Sarandí con toda la ilusión a cuestas. Ya está instalado en la próxima edición de la Copa Sudamericana. Tiene además la chance de cambiar el boleto por el de la Libertadores si vence a Arsenal y, si lo favorecen algunos resultados deportivos, puede ir directo a la fase de grupos, como así también clasificar a los playoffs de la Copa de la Liga. Pero Miguel Russo tiene otro dilema. Debe decidir quiénes serán los sustitutos del suspendido Damián Martínez y del desgarrado Tobías Cervera. El marco teórico indica que Facundo Mallo y Luca Martínez Dupuy serán los reemplazantes designados. De ser así habrá un movimiento táctico: Juan Komar se correrá al lateral derecho para darle lugar a la zaga central al uruguayo. Aunque con el DT no hay que dar por sentado nada porque suele alterar piezas sin antes haber dado señales. Sobre todo porque Carlos Quintana salió lesionado ante River. Otro tema a seguir con lupa es si opta por suplir alguna otra cara en la zona de los volantes.

A priori, todo marca que entrará Facundo Mallo por el ex Unión. A eso hay que sumarle que Juan Komar seguirá entre los titulares. ¿Será para seguir jugando en la zaga central por el caso Quintana o para plantarse sobre la banda derecha defensiva? Por ahora, lo único certero es que seguirá entre los once canallas. Por las dudas, Agüero prepara los botines.

Sobre Ismael Cortez hay que destacar que el DT no lo viene teniendo en cuenta. A su vez, por los pasillos de la calle Mitre al 800 afirman que a fin de año no se le renovará el contrato. La sugerencia es no utilizarlo, salvo que sea por fuerza mayor realmente. ¿Jugará en Sarandí?

Por su parte, al no estar disponible Cervera, quien tiene todo para jugar de movida es Luca Martínez Dupuy. El juvenil delantero de la casa le sacó hace tiempo varios cuerpos de ventaja a Octavio Bianchi. Incluso, el gol que le marcó a River le jugó más a favor porque demostró amalgamarse muy bien con el resto del equipo como hacía tiempo no sucedía.

dupuy.jpg Martínez Dupuy marcó contra el millonario y suplirá al lesionado Cervera.

Hasta ahí estaría todo bajo control. Russo parece tener gran parte de la formación lista para salir a buscar el segundo triunfo en lo que va todo el 2023 en calidad de visitante cuando se plante frente a Arsenal. Aunque tampoco habría que descartar que meta mano en el medio.

Como Agustín Toledo es otro de los apellidos que por el momento no seguirán en el club, Central debe hacer antes del 31 de diciembre uso de la opción por el 50 por ciento de los derechos en 300 mil dólares a Temperley. La intención es probar a otros jugadores que llegaron como Dannovi Quiñonez, por citar uno. De ser así entonces podría resetearse la zona media y habría movimientos posicionales.

Lo concreto es que Central afrontará la última fecha de la Copa de la Liga sabiendo que logró quedarse con uno de los boletos internacionales. Ya tiene una plaza asegurada en la Sudamericana. No obstante, si derrota a Arsenal se instalará en Libertadores y habrá que ver si es a fase de grupos o previa. Como si clasifica a cuartos de final de la Copa de la Liga.

En consecuencia, los que tienen asegurado un lugar en Sarandí son Jorge Broun, Juan Komar, Facundo Mallo y Alan Rodríguez; Kevin Ortiz, Tomás O’Connor, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz, y Luca Martínez Dupuy. Miguel Russo debe completar el tablero técnico y táctico.

A seguir firme en Arroyo Seco

El plantel canalla tiene la agenda bien definida. Arrancó la semana de entrenamiento este lunes a la tarde en el country de Arroyo Seco. Pero la rutina será diferente desde este martes, ya que el pelotón se moverá en horario matinal. Y así será hasta el sábado porque por la tarde emprenderán el viaje a Capital Federal para jugar al día siguiente ante Arsenal en Sarandí, a partir de las 18.