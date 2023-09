Central: Russo reconfigura y quiere sí o sí a dos de los intocables

Russo no logra enderezar el rumbo de Central, que muestra falencias colectivas.

Miguel Russo cuenta con un punto a favor . Conserva el grueso de las piezas para ubicarlas de titulares cuando sea momento de salir al Gigante para enfrentar la parada más esperada por la comunidad rosarina: el clásico. También tiene otros ítems en contra. El entrenador de Central deberá resetear el sector defensivo y la zona del mediocampo , ya que no imagina ambas líneas sin las presencias de dos de sus jugadores considerados hasta la fecha de intocables: Facundo Mallo e Ignacio Malcorra . Ambos serán exigidos sobre la marcha de los entrenamientos porque la intención es que salgan desde el vamos cuando haya que jugar ante Newell’s. Otro que recuperará su lugar en la retaguardia es Carlos Quintana. El DT además tiene en claro que deberá conseguir una sincronización colectiva acorde a la ocasión para poder salir ileso contra la lepra.

C entral y Russo están técnicamente en emergencia deportiva. El equipo sigue su proceso de involución entre presentación y presentación. El técnico parece no poder decodificar el problema que exhibe en cancha su formación. Hay una marcada degradación numérica desde que comenzó la Copa de la Liga.

También bajas progresivas y sin cesar de lesiones por temas físicos. Los soldados caen como fichas de dominó, sea en los entrenamientos como partidos. Llamativamente, nadie brinda explicaciones ante el mar de caídos. Porque no es normal ver tantos jugadores sufriendo desgarros. Echarle la culpa a la organización del fútbol argentino o las presiones que hay por evitar los descenso o la lucha impiadosa por ingresar a una copa internacional es tirar la pelota afuera.

Con respecto al partido que se viene ante Newell’s, Miguel Russo ya empezó la preparación. Eso sí, no mostrará las cartas hasta minutos antes de salir al Gigante. No obstante, ya sabe que el arquero será el capitán Jorge Broun. También tendrá a Damián Martínez en el lateral derecho.

En tanto, el experimentado entrenador le devolverá la titularidad a Carlos Quintana, quien ante el lobo platense fue parado por el propio cuerpo técnico para evitar acumulación de minutos, ya que Central jugó tres partidos en ocho días. El Pelado entrará por Agustín Agüero.

La intención del DT es tener sí o sí a Facundo Mallo. Habrá que ver cómo llegará el uruguayo, ya que está recuperándose de “una lesión muscular grado 2 en los isquiosurales del muslo derecho”. Los tiempos clínicos aún no garantizan su presencia, pero al tratarse del clásico, nada de eso cuenta puertas hacia adentro. El zaguero desplazaría en este caso a Juan Komar.

Lo que habrá que seguir como una firme chance es que Russo retenga a Agustín Sández en la zona del lateral izquierdo. Sobre todo si termina optando por meter una línea de cinco atrás, entonces eso le daría más chances al ex jugador de Boca. De lo contrario, la permanencia de Alan Rodríguez estaría hipotecada.

Todo a Malcorra y Lovera

La durísima lesión de Lautaro Giaccone le abrió el portón de las posibilidades de ser titular ante Newell’s a Maximiliano Lovera. El formoseño reapareció en cancha de Gimnasia tras dejar atrás un desgarro. Ante la baja de Laucha tiene todos los boletos para ocupar el sector derecho del mediocampo como lo hizo en el bosque.

Mientras que el doble cinco no se tocaría. Al menos desde el marco teórico. Tomás O’Connor y Agustín Toledo corren en la antesala con ciertas ventajas sobre Kevin Ortiz y el colombiano Dannovi Quiñones. Lo que deberá terminar de reconfigurar el entrenador es cómo termina de moldear la zona media. Es decir, si con Ignacio Malcorra como anhela el DT o deberá recurrir a otro apellido porque el ex Lanús no se recuperó desde lo físico.

Quien no pinta a dejar la formación por nada, salvo por una eventualidad, es Jaminton Campaz. El colombiano viene demostrando estar en otra sintonía con respecto a sus compañeros. Está exhibiendo un alto nivel, independientemente de los dos goles que lleva facturados en el actual certamen.

Por su parte, donde no habría interrogantes es en ofensiva. Como a Octavio Bianchi “se le detectó una lesión muscular en el gemelo interno de su pierna derecha” en la previa del cotejo ante Independiente en el Gigante, quien seguirá siendo el llanero solitario en ataque es Tobías Cervera.

Está a la vista que Russo tiene una brava previa del clásico. Deberá reconfigurar la defensa y el mediocampo de Central como además lograr un eficaz funcionamiento colectivo en pos de salir ileso ante Newell’s. Porque una derrota en casa ante su gente podría desencadenar en un frente de tormenta.