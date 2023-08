Ignacio Moreno, goleador de la 6ª de AFA, va tras los pasos de Alejo Veliz El delantero de 17 años es una de las promesas de la cantera de Rosario Central y le contó su historia a Ovación Por Carlos Durhand 24 de agosto 2023 · 21:57hs

El atacante canalla le hizo goles a Newell's en todos los clásicos que jugó en AFA.

Ignacio Nicolás Moreno tiene 17 años y es el actual goleador del torneo de 6ª división de AFA. Es un delantero muy inteligente, que no solo vive del gol a pesar del buen promedio que tiene en esta materia, sino que tiene una muy buena técnica.

El mismo se autodefine: “mis principales características son la velocidad, la habilidad y que le pego con las dos piernas. No soy un jugador tan de área sino que me gusta salir de la zona, asociarme con mis compañeros y patear desde afuera del área. Trabajo día a día y gracias a los formadores del club estoy mejorando en el cabezazo, en chocar más con los defensores y en jugar de espaldas al arco”.

Central va de visitante con la especulación lógica: el esquema Central tiene su primera salida con una dosis de necesidad

Sus inicios “Comencé a patear una pelota cuando tenía 4 años en el club Río Negro. De allí pasé a Unión Americana donde estuve un año y medio; y luego en ADIUR donde me gustó mucho a pesar que estuve solo seis meses. Me vino a buscar Newell’s en 2013 donde estuve dos años y ya al ser hincha de Central me quería venir para acá. Mi familia habló con el Mono Adrián Daniele y en 2015 pude firmar en Central. En el baby salí campeón con Central en 2016 y 2017 en la línea E, con Fabio Arias como entrenador”.

image.png El paso a la cancha grande “Me costó adaptarme de la cancha de 7 jugadores a la de 11. El mismo año jugábamos el baby en cancha chica los sábados y los domingos el torneo Ilusiones del Futuro en cancha grande. En 10ª Jorge Díaz me puso de 9, porque antes jugaba de extremo. Me acuerdo que me dijo que no salga de las líneas del área y eso me ayudó un montón”.

El título en Infantiles de AFA En 2019 la categoría 2006 logró el primer título de la historia en infantiles de AFA, en 10ª división. El juvenil atacante recordó sobre ese logro: “Recuerdo que le hice dos goles importantes a River y uno a Boca. El campeonato fue muy disputado con Vélez y San Lorenzo. Hacíamos de local en Campana así que viajábamos todas las semanas. Fue muy sacrificado, pero valió la pena. No estaba en nuestros planes ser campeones, pero cuando agarramos vuelo nos dimos cuenta que podíamos llegar a dar la vuelta olímpica”. La Copa Libertadores sub-13 Antes de la pandemia, a principios de 2020, Central clasificó al torneo Evolución que organizó Conmebol. Nacho Moreno fue el mejor jugador de ese torneo internacional y ante el Combinado de Bogotá se dio el gusto de transformarse en el único futbolista en la historia del club en anotar cuatro goles en un cotejo oficial internacional. “Luego de salir campeones ante Racing de Trelew clasificamos a la Copa Libertadores. Fue una locura el viaje porque fuimos en avión, conocimos otras culturas, fue muy competitivo y en lo personal me fue muy bien. Pero lamentablemente perdimos la final por penales con Fluminense”. image.png Los goles a Newell’s Si hay algo que caracteriza a Ignacio Moreno es hacerle goles a Newell’s. En AFA le hizo goles en todos los clásicos, incluso jugando en una categoría mayor como fue en la 2005, mientras que en la Rosarina convirtió en la gran mayoría. “El que más se me viene a la memoria fue el que hice este año en Bella Vista que ganamos 1 a 0, donde anoté el penal que me hicieron”. image.png El paso por la selección “En 2021 me citaron al sub-17 dos días antes de jugar el clásico. Estaba jugando a la play en casa y Emiliano Ocampo, un administrativo del club, me avisó y la verdad que no lo podía creer. Nos tocó jugar el primer amistoso contra Central en San Nicolás y la cancha estaba llena. Pero a pesar que perdimos, enfrentar a nuestros compañeros fue una sensación hermosa. Luego pude jugar un amistoso más, me lesioné y en 2022 me volvieron a citar y fuimos a Uruguay. Ahí metí un gol tras una asistencia de Segovia, un chico del club”. https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBilskyVictor%2Fstatus%2F1547898281090461700&partner=&hide_thread=false VIDEOGOL - Amistoso

El gol de Ignacio Moreno de #RosarioCentral en la Seleccion Argentina Sub 17, convirtiendo el primero de los goles a Uruguay. pic.twitter.com/znKajTGasi — Victor Bilsky (@BilskyVictor) July 15, 2022