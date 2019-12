Central reconoció el interés por Ricardo Centurión

El secretario técnico de Rosario Central, Raúl Gordillo, reconoció hoy el interés del club por sumar a Ricardo Centurión, tal cual lo adelantó La Capital hace once días. "Diego Cocca lo conoce muy bien porque ya lo dirigió en Racing", dijo el funcionario canalla. "Es un nombre importante para sumar", agregó.

"Nos juntamos con Cocca para hablar de los refuerzos y es un nombre que seduce porque es un gran jugador. El técnico sabe el potencial que tiene, lo que puede darle al club. Pero son temas que seguiremos evaluando. No avanzamos en ningún tipo de negociación. Sabiendo también que es un jugador que le pertenece a Racing, tendremos que llegar a un acuerdo con ellos para sumarlo", reflexionó Gordillo.

Pese a que Racing aún no definió quién será el sucesor del Chacho Coudet, Centurión no sería tenido en cuenta, y esto abre una posibilidad al interés canalla, aunque en las últimas horas irrumpió Boca Juniors como eventual competidor, ya que allegados a Juan Román Riquelme, quien manejará el fútbol de Boca Juniors al imponerse su lista en las elecciones del domingo, hay intención de que el volante vuelva a vestir la casaca xeneize.

Ricardo Centurión volvió al país luego de rescindir su vínculo con Atlético San Luis en junio del 2019, club en el que no fue considerado por los entrenadores que tuvo y que derivó en su salida anticipada. "No jugué mucho, por eso volví. Con el primer técnico no tuve prácticamente minutos porque ya tenía su equipo en el ascenso y no me dio oportunidades. Luego llegó Matosas y me lesioné, pero él renunció enseguida", narró el volante ofensivo