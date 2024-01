Central: quiénes son los chicos que viven el sueño de su primera pretemporada

Si hay algo que en las pretemporadas no faltan son los chicos que pasan por su primera experiencia con el plantel profesional, lo que le significa una vivencia única. En esta estadía en Montevideo hay seis futbolistas de Central que realizan su primera pretemporada con el primer equipo y lo que buscan es adaptarse al grupo, aprender, pero también darle rienda suelta a los sueños, pensando en un corto tiempo poder poner un pie en el primer equipo. Son los casos de Lucas Cuevas (aquero), Santiago Burgos (lateral derecho), Juan Giménez (marcador central), Kevin Gutiérrez (volante ofensivo), Ramiro Peralta (volante ofensivo) y Elías Ocampo (delantero) . Igual, todos saben que al mando del grupo hay un entrenador como Miguel Ángel Russo que si hay algo que lo caracteriza es que no apura los procesos de los juveniles, que los manda a la cancha cuando considera que están en condiciones de hacerlo.

Lo de Peralta es un caso particular, porque en realidad ya formó parte de una pretemporada, pero fue en el predio de Arroyo Seco. Esta de Uruguay es la primera que hace fuera del país, con una concentración tan larga en el medio.

En el medio de la pretemporada La Capital solicitó permiso a los responsables del grupo para retratarlos y charlar con ellos y la respuesta fue positiva. En el retorno de uno de los entrenamientos los seis juveniles fueron advertidos de la situación y al bajar del micro ninguno de ellos se olvidó. Todos fueron deteniendo su marcha en la vereda del hotel Cottage para que el reportero gráfico de este diario les indicara dónde tenía pensado realizar la producción fotográfica.

Y el inmediato, las sensaciones de lo que les produce ser parte del plantel profesional campeón, que se está en plena etapa de preparación para el duro semestre que tendrá por delante el canalla, con Copa de la Liga, Copa Argentina y, sobre todo, Copa Libertadores de América.

Pibes.jpg Todos coincidieron en la exigencia y el ritmo con el que se entrena en primera división. Héctor Rio / La Capital

Lucas Cuevas (4/2/03, Rosario)

“Los muchachos más grandes me tratan muy bien, es un grupo de arqueros. Yo venía trabajando del año pasado con el plantel de primera, pero esta es mi primera pretemporada y trato de disfrutarla lo más que se pueda. Al nivel de primera la pelota viaja a una velocidad increíble y casi todas al ángulo. Como dice Fatu, para ser arquero tenés que ser un poco loco y tiene razón, somos un poco locos porque nos gusta que nos caguen a pelotazos”.

Santiago Burgos (22/3/06, Rosario)

“El de lateral es mi puesto natural, pero puedo jugar también como central. Recién el año pasado empecé a jugar como marcador de punta. Las cosas que siento son indescriptibles, estoy realmente contento porque es una oportunidad que hay que aprovechar. Es mucho trabajo y duro, pero uno trata de disfrutarlo”.

Juan Giménez (27/4/06, Rosario)

“Es muy lindo lo que estoy viviendo y creo que a los demás chicos les pasa lo mismo porque es una experiencia increíble. Tratamos de aprender de los más grandes y sobre todo agarrar algo del ritmo de primera división. De inferiores a reserva se nota el cambio y de reserva a primera también, lo que es la intensidad en los pases, los controles. En mi puesto hay muchos jugadores y todos muy buenos, hicieron un gran torneo y nos pudieron dar la copa, por eso hay que aprender de ellos lo más que se pueda”.

Kevin Gutiérrez (30/1/06, Rosario)

“Estar acá no tiene palabras. Lo que se siete es mucha felicidad porque la verdad no lo esperaba. Trato de disfrutar el día a día con los chicos y metiéndole a full. La verdad no esperaba que el técnico me convocara, por eso te digo que me tomó por sorpresa. Los más grandes son todos buenos tipos, por eso estamos contentos y todos pensamos lo mismo, en ir para adelante”.

Ramiro Peralta (22/4/03, Rosario)

“Me tocó estar una vez en una pretemporada en Arroyo Seco pero fuera del país es la primera. Le agradezco a Dios por este momento y estoy súper contento. A los más grandes ya los conozco desde hace un tiempo, pero son todos muy piolas. Igual te joden bastante, están ahí esperando para cortarnos el pelo. Trato de entrenar siempre al máximo, esperando una oportunidad. Cuando se me dé, trataré de aprovecharla al máximo”.

Elías Ocampo (26/2/04, Santa Fe)

“Las sensaciones son muy lindas. Estoy muy contento de estar acá, con los jugadores de primera. Lo que intento es de disfrutar al máximo cada momento. Tuve la suerte que me tocó jugar ya en el primer partido, no es mi puesto natural, pero varias veces en inferiores me tocó jugar de lateral y siempre traté de dar el máximo, haciendo lo mejor para el equipo”.