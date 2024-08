Central: qué pasa con Malcorra, el héroe en los dos últimos clásicos

Ignacio Malcorra es duda y si bien no hubo parte médico se dice que se repone de un desgarro. Una situación similar a la ocurrida en la previa del clásico que se definió con un gol suyo, de tiro libre

Entre tantas particularidades, el clásico rosarino tiene una en especial, que es que se comienza a hablar del mismo con demasiado tiempo de antelación, aun con otros partidos en el medio. Y entre tantas consideraciones que se hacen está el que tiene que ver con jugadores que sufren algún tipo de lesión en la previa. En Central hay un hecho en particular, del cual no hubo información oficial. Del protagonista en cuestión se dice que se repone de un desgarro, por lo que está en duda su presencia en el derbi del sábado en el Gigante de Arroyito , pero no se trata de un jugador más, sino de alguien muy especial: Ignacio Malcorra , quien fue, a todas luces, el gran protagonista (héroe para los canallas) en los dos últimos clásicos, el del tiro libre en el final en el Gigante y el del latigazo contra el palo en el Coloso.

Lo que hay hoy en Central, sobre todo para los hinchas, es una gran incertidumbre respecto a qué pasa con Malcorra. Es que después de su último partido (ante Huracán) no hubo ningún parte médico que confirme lo que está corriendo en los pasillos de manera informal: que sufrió un desgarro. Es más, no se sabe ni siquiera en qué músculo y de qué pierna.

La última imagen de Malcorra en Central fue la de ese partido en el Gigante contra el Globo, cuando fue reemplazado a los 23' del complemento por Enzo Copetti . Lo que se advirtió con claridad en cancha fue que el volante ofensivo dejó el campo de juego con algún tipo de molestia. Pero después de eso ya no supo más nada.

Sí está el dato de que fue uno de los grandes ausentes (no estuvo ni siquiera entre los concentrados) en el partido contra Unión y pese a que en ese momento nadie lo haya mencionado oficialmente, se sabía que tampoco estaría en la convocatoria para el choque ante Gimnasia.

¿Es cierto que lo que sufrió ante Huracán es un desgarro? Se comenta que sí, pero, se insiste, no hay confirmación al respecto. ¿Se perderá el clásico el próximo fin de semana? No se sabe. Y es esa incertidumbre sobre su presencia lo que le da vida a los recuerdos de los dos últimos clásicos, sobre todo el que el Canalla ganó en Arroyito con un gol suyo de tiro libre. ¿Por qué? Porque a ese partido llegó entre algodones, sin haberse repuesto totalmente de un desgarro en el sóleo y porque Russo no sólo lo llevó al banco, sino que lo mandó a la cancha en el segundo tiempo.

Aquella lesión de Malcorra

Una situación de este tipo hace que sea imposible no retrotraerse en el tiempo y recordar lo sucedido aquel 30 de septiembre de 2023, cuando Central se dio el gusto de celebrar una victoria en el clásico que logró en el final del encuentro con un tiro libre magistral de Malcorra. Pero para comprender todo es necesario irse un poco más atrás en el tiempo, exactamente al 19 de septiembre, cuando el Canalla recibió a Independiente en el Gigante, con Malcorra de titular. El 10 no venía en su mejor nivel y encima pasados los 10 minutos sintió una molestia. Intentó seguir, pero a los 19' debió ser reemplazado (en su lugar ingresó Giovanni Bogado), en medio de cierto descontento por parte de los hinchas. De ahí en más, 11 días por delante para el clásico con el partido de Colón en el medio, para que el obviamente no fue citado. Esa vez tampoco se informó qué tipo de lesión tenía y fue el propio jugador quien confirmó que se trataba de un desgarro en el sóleo.

Sin que nadie tuviera los detalles de lo que ocurría en el día a día en Arroyo Seco, Malcorra llevó adelante un trabajo constante y en doble turno con los kinesiólogos, a quienes les agradeció de manera especial.

Lo cierto es que, en medio de tantas especulaciones, Malcorra apareció en la listad de concentrados que dio a conocer Russo, pero nadie tenía muy en claro si estaba para estar, aunque sea, en el banco. El técnico no sólo lo incluyó entre los relevos, sino que a los 9' del complemento lo mandó a la cancha en lugar de Toledo, para ver si su equipo podía generar algo más de fútbol. Y llegó la falta de Velázquez contra Martínez Dupuy y el tiro libre para un zurdo, del que se hizo responsable Nacho. El resto de la historia es súper conocida: caricia del 10 y un verdadero golazo para el delirio de todo el Gigante.

No era cualquier jugador el hacedor del triunfo, sino el futbolista al que todos daban como ausente; el que realizó un trabajo a conciencia en la previa; el que asumió la responsabilidad en ese tiro libre; el que les agradeció una y mil veces a todos los integrantes del cuerpo médico.

Otro Malcorrazo para un triunfo de Central

Cinco meses después llegó un nuevo clásico y esa vez no hubo lesión de por medio, pero fue el propio Malcorra el encargado de rubricar en la red lo poquito que el Canalla generó esa noche en el Coloso. Jugó en una posición extraña para él, como volante por derecha, con el perfil cambiado, en lo que fue claramente una apuesta táctica por parte del ya extécnico canalla. El tanto lo convirtió apareciendo justamente por derecha. Y con ese gol, Nacho se convertía en el primer jugador en la historia en convertir en dos clásicos seguidos para que su equipo ganara 1 a 0. Esas dos sutilezas hicieron que de ahí en adelante, cada vez que la voz del estadio lo nombrara en cada formación del equipo, el Gigante estalle en aplausos.

Hoy es una verdadera incógnita lo que pasa con Malcorra por la falta de información respecto a su lesión. Su Russo estuviera al frente del equipo seguramente se mantendría la duda hasta el día del partido y, pese a que no hay manera de comprobarlo, estando aun en un bajo porcentaje desde lo físico posiblemente fuera incluido.

Malcorra3.jpg Brazos al cielo. Nacho Malcorra se arrodilla en el festejo después del tanto en el Coloso, para la victoria de Central. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Hoy hay otro cuerpo técnico y nadie sabe qué determinación se tomará con quien viene de ser “el” actor principal en los dos últimos clásicos, el que se ganó la tapa de los diarios.