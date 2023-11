Central: por qué la última derrota ante Arsenal es un muy mal antecedente

Los tres puntos que habrá en juego en el partido ante Arsenal, Central los necesita como el agua. En realidad, irá en busca de ellos pensando en la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga, ya que empatando no le alcanzará al canalla. Pero claro, sumar de a tres le asegurará un lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores, algo que podría conseguir igual aun no ganado. Y lo hará frente a un Arsenal que el destino ya lo sentenció a la Primera Nacional, lo que no implica que se trate de un trámite sencillo ni mucho menos. Y frente a esa frase hecha y común en el mundo del fútbol sobre el “cómo no le va a ganar a un equipo que ya se fue al descenso” hay un dato muy curioso en medio de esta historia, que tiene que ver con que la última derrota de Central frente a Arsenal fue en mayo de 2018, con el equipo de Sarandí sentenciado a la B Nacional desde hacía cinco fechas. Es más, venía de tres derrotas consecutivas y se despachó con un contundente 4-0 sobre el equipo que en ese momento comandaba el Flaco José Antonio Chamot.