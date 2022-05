Los hinchas canallas volvieron a la ruta y coparon la autopista a Santa Fe

Una nutrida caravana de simpatizantes de Central viajó a Santa Fe para presenciar el duelo con Sol de Mayo. Hacía 3 años que no podían ir de visitante

hinchas-central-2.jpg

No era para menos. Ya que hacía tres años que ese ritual sagrado de los hinchas no se podía consumar. Por las restricciones a los hinchas visitantes y luego por la pandemia, los simpatizantes canallas, como los de la mayoría de los otros equipos, no podían apoyar a su club en una geografía diferente al Gigante de Arroyito.

Entre los miles de hinchas viajó Rodrigo, en una moto Zanella Zapucai, solo rumbo al estadio tatengue.

hinchas-central.jpg

El último antecedente en el que habían podido viajar los hinchas canallas fue el 2 de mayo de 2019, en la Supercopa Argentina, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Esa noche el equipo dirigido por Diego Cocca igualó sin goles frente al Boca de Gustavo Alfaro y cayó por 6 a 5 en la definición por penales.

Luego ya no hubo ningún otro encuentro en el que los simpatizantes auriazules pudieran trasladarse para ver jugar al equipo de Arroyito fuera de Rosario.

Esto generó una tremenda expectativa del pueblo canalla para asistir en gran número a las tribunas del estadio 15 de Abril.