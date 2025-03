Central: los atributos que tiene para ilusionarse con una victoria ante River

Regularidad y solidez

El sólo hecho de ser uno de los punteros del grupo B ya pone a Central en una situación expectante, de ilusión. Lo que logró hasta aquí fue fruto de una solidez como equipo y de una regularidad que no hicieron otra cosa que tenerlo siempre en el lote de arriba, desde el mismísimo inicio del campeonato.

Centra2SSM.jpeg Franco Ibarra es uno de los jugadores que le aporta equilibrio al equipo de Ariel Holan. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Salvo Boca (23 puntos), Central está en el lote de los mejores equipos del torneo, al menos de los más regulares, no sólo en juego sino en cosecha de puntos. Porque está cómodamente instalado en el segundo escalón de la general, con 21 unidades, junto a Independiente, Huracán, Tigre y Argentinos Juniors. Estos tres últimos en el grupo A, donde también está Boca.

Esa solidez, pero sobre todo esa regularidad, son las que emiten la carta de invitación para soñar. Un Central hasta aquí fue protagonista es claramente portador de buenas energías para soñar.

Lo bueno de visitante

Así como en años anteriores se hacía referencia a las dificultades que el equipo tenía cada vez que jugaba como visitante, esta vez el análisis que ya muchas veces se hizo es inversamente proporcional. La buena cosecha de puntos que logró fuera del Gigante es también un punto de apoyo.

Centra3MB.jpeg El del clásico fue uno de los grandes resultados que tuvo Central jugando como visitante en este torneo. Marcelo Bustamante / La Capital

Pero está claro además que la cuestión no pasar sólo por los puntos obtenidos, sino por su sabiduría como equipo para manejar distintos tipos de partidos. Esto es, el Canalla ha sabido amoldarse a cada circunstancia y jugar de una manera que a los rivales se les hizo bastante complicado torcerle el brazo.

River es de esos equipos que siempre va a exigir un poco más, pero Central llega con un arrastre importante de puntos y buenos rendimientos fuera de su estadio. En los seis partidos que jugó como visitante cosechó el 50 por ciento de los puntos (dos triunfos, tres empates y una derrota). No es poco sino todo lo contrario: es mucho para generar confianza.

Un Central sin presiones

Una de las mejores cosas que logró Central hasta aquí es que ya tiene casi los puntos necesarios para meterse en octavos de final. ¿Qué implica eso? Que irá a la cancha de River sin la necesidad imperiosa de sumar, y tampoco de ganar.

Centra5SSM.jpeg Los buenos resultados logrados hasta aquí hace que Central ya esté prácticamente clasificado a octavos de final. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Eso no implica que no quiera sumar de a tres, aunque sin es un indicador de que no habrá presiones. Esto puede permitirle salir a la cancha con cierta soltura, intentando que el juego fluya de manera más natura.

No es lo mismo visitar a River sabiendo que una derrota no lo condenará en absoluto que hacerlo bajo la presión de tener que ganar.

Individualidades

Más allá de los atributos como equipo, muchas veces las individualidades terminaron marcando una diferencia. River no tiene absolutamente nada que envidiar, más bien todo lo contrario, porque si hay algo que tiene este equipo de Gallardo son individualidades. Sin embargo, se sabe que el fútbol de Jaminton Campaz y de Ignacio Malcorra podría ser determinante. Si el Bicho está en una de esas noches que lo caracterizan, la cosa puede resultarle más fácil al canalla.

Centra4CML.jpeg El 10 y el 99. Cuando Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz se juntan, Central potencia su fútbol. Celina Mutti Lovera / La Capital

Y, suele suceder, cuando Campaz funciona, Malcorra generalmente se acopla. Además, Nacho es importante en cada pelota detenida. Central tiene otros futbolistas capaces de marcar la diferencia, aunque siempre los boletos estarán puestos en Campaz y Malcorra.

La mente de River

River no sólo tiene un buen equipo sino un gran plantel, aunque el próximo miércoles debutará en Copa Libertadores. Lo hará como visitante de Universitario de Perú, por lo que tendrá un largo viaje.

Esto podría implicar que Gallardo opte por un mix o directamente un alternativo para recibir a Central. Sin embargo, todo parece indicar que no sería así y que pondría lo mejor que tiene. En caso de rotar, no habría un atributo que pertenezca exclusivamente al Canalla, pero sí un contexto que podría favorecerlo. Y aún con titulares o un alternativo, en la cabeza de los jugadores millonarios tranquilamente podría dar vueltas ya el partido por Copa.