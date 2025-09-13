Central emitió un nuevo parte médico: qué lesión tiene el juvenil Santiago Segovia

El volante ofensivo canalla jugó en la semana para el equipo de reserva y sintió una molestia muscular. Estará varias semanas afuera de la consideración del DT

Santiago Segovia quiso tomar más ritmo en reserva y en el partido ante Talleres se lesionó.

Central viene bastante torcido en el rubro lesiones. Este sábado por la tarde el club de Arroyito emitió un nuevo parte médico y el futbolista en cuestión es Santiago Segovia , quien por obvias razones se quedó fuera de la consideración de Ariel Holan para el partido ante Boca.

Se sabía que Segovia había sufrido una lesión y se intuía que podía ser un desgarro, pero restaba la confirmación por parte del club, que finalmente apareció.

"Santiago Segovia: lesión muscular en el recto anterior del muslo izquierdo" , describe el parte médico que publicó en redes sociales la institución de Arroyito. No se hace referencia al tiempo de recuperación, pero se estima que serán alrededor de tres semanas.

Segovia venía con poco rodaje en la primera canalla y fue uno de los "refuerzos" (el otro fue Giovanni Cantizano) para el clásico de reserva de hace un par de semanas. No obstante, el juvenil solicitó jugar nuevamente esta semana, en el choque frente a Talleres y fue titular.

Pero no fue mucho el tiempo que aguantó en cancha. Es que a los 17 minutos del primer tiempo debió ser reemplazado por una molestia que sufrió en el muslo izquierdo. Al día siguiente (el jueves) le realizaron un estudio por imágenes y el mismo confirmó lo que todos preveían: un desgarro.

Segovia2 El juvenil Segovia es uno de los grandes talentos surgidos de las inferiores de Central. Hasta aquí jugó poco.

Así, Segovia se pierde no sólo el choque frente a Boca, sino que tampoco estará presente en el encuentro de la novena fecha, contra Talleres, también en el Gigante de Arroyito. Dependiendo de su evolución se verá si podrá estar a disposición para el partido contra Gimnasia.

Esta misma semana desde Central informaron sobre la lesión de Tomás O'Conor, quien sufrió un "síndrome meniscal externo de rodilla izquierda", por lo que "será intervenido quirúrgicamente", según lo informado por el club.