La Capital | Juegos Suramericanos | cierre

Q'Lokura convocó a una multitud en el cierre del Fan Fest de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

Miles de vecinos, familias y visitantes se acercaron al Parque del Sur de la capital provincial para disfrutar de una jornada que combinó deporte, entretenimiento y música

24 de septiembre 2026 · 18:56hs
Google Seguir a La Capital en Google
El cuarteto convocó a miles de personas en el Fan Fest realizados en tierras de cumbia santafesina.

El cuarteto convocó a miles de personas en el Fan Fest realizados en tierras de cumbia santafesina.
QLokura convocó a una multitud en el cierre del Fan Fest de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

QLokura convocó a una multitud en el cierre del Fan Fest de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

QLokura convocó a una multitud en el cierre del Fan Fest de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

QLokura convocó a una multitud en el cierre del Fan Fest de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

QLokura convocó a una multitud en el cierre del Fan Fest de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

Miles de vecinos, familias y visitantes se acercaron al Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe para disfrutar de una jornada que combinó deporte, entretenimiento y música en vivo. La banda cordobesa Q’Lokura estuvo a cargo del cierre, en una noche que reunió a más de 90.000 personas y contó con un operativo especial de tránsito y ordenamiento.

El Fan Fest de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tuvo este miércoles una de sus jornadas de mayor convocatoria, con una multitud que se acercó al parque para disfrutar de las distintas propuestas programadas y, especialmente, del show de Q’Lokura, que cerró la jornada con una presentación a puro cuarteto.

Desde las primeras horas del día, el predio comenzó a recibir vecinos, familias, jóvenes y visitantes que participaron de las actividades vinculadas a los Juegos y disfrutaron de la programación musical. La propuesta comenzó a las 14 con DJs y continuó durante la tarde con las presentaciones de Resuena, Rogelios, Tarro & The Baldes y Cinturón de Bonadeo, antes del esperado cierre cuartetero.

La jornada también contó con transmisiones especiales de LT9 y LT10 y con la charla “El músculo del deseo: Potencia, deseo y bienestar”, a cargo de la Licenciada Cecilia Ce.

Una multitud disfrutó del cierre

La presentación de Q’Lokura generó una importante convocatoria y convirtió al Parque del Sur en el escenario de una gran celebración popular. La banda cordobesa llegó a Santa Fe en el marco de una propuesta que buscó acompañar el cierre de las actividades del Fan Fest y sumar música a la agenda de los Juegos Suramericanos.

“El cuarteto se va metiendo de a poco, se va haciendo fuerte. Tenemos la posibilidad de visitar de punta a punta el país y estamos sorprendidos de que cada día se escuche más y se disfrute más”, expresó “Chino”, integrante de Q’Lokura.

En ese sentido, destacó la posibilidad de formar parte de una jornada de estas características: “Nos pone muy contentos que toda esa gente venga a disfrutar de este Fan Fest. Esperamos que lo hayan disfrutado, que la hayan pasado lindo y que hayan bailado cuarteto hasta que salga el sol”.

Fan Fest con operativo especial

La importante cantidad de público que se concentró en el predio implicó el despliegue de un operativo especial de tránsito, ordenamiento y seguridad, coordinado entre la Municipalidad de Santa Fe y el Gobierno de la Provincia.

El dispositivo comenzó a implementarse desde las 16 e incluyó cortes y ordenamiento de calles, desvíos de colectivos y organización de los accesos y la circulación peatonal en el entorno del predio. El trabajo se realizó de manera articulada con Protección Civil, la Policía de la Provincia y el área provincial de Eventos Multitudinarios.

Al respecto, el director de Control de Tránsito y Transporte del Municipio, Javier Escobio, destacó el trabajo realizado para acompañar una jornada de esta magnitud.

“La verdad que este evento ha sido un desafío. Se habla de más de 90.000 personas y para eso dispusimos un dispositivo desde las 16, con cortes de calles y ordenamiento, en conjunto con la Provincia, Protección Civil, la Policía y el área de Eventos Multitudinarios”, explicó.

En ese sentido, remarcó que el operativo permitió acompañar la concentración y posterior desconcentración del público: “Hemos hecho, creemos, un buen trabajo. El balance es positivo. Ha sido un desafío permanente que asumimos desde la gestión municipal, junto con la gestión provincial. Logramos evacuar gente cuando fue necesario, sin accidentes”.

Jornada para toda la familia

La propuesta convocó a públicos de distintas edades, que destacaron la posibilidad de participar de manera gratuita de las actividades vinculadas a los Juegos y disfrutar de espectáculos musicales en el Parque del Sur.

Entre quienes se acercaron al Fan Fest estuvieron estudiantes de Educación Física que aprovecharon la jornada para recorrer distintas competencias y propuestas.

“Recién salimos de un congreso y ahora venimos para acá. Es el tercer día que venimos al Fan Fest y nos parece hermoso que se realicen este tipo de eventos en la ciudad. Nos encanta que se utilice el deporte para atraer a la gente y, como estudiantes de Educación Física, disfrutamos mucho de poder vivirlo y ver todas las propuestas que hay”, contaron.

Durante su visita pudieron asistir a distintas disciplinas y continuar recorriendo el predio: “Pudimos ver handball y atletismo, y ahora tenemos que ir a escalar. Es una experiencia muy linda y somos privilegiados de poder disfrutar de todo esto”. Sobre el cierre musical, resumieron su expectativa: “Esta noche esperamos pasarla bien y disfrutar del show de Q’Lokura”.

También estuvo Lucila, que llegó junto a su novio especialmente para disfrutar de la presentación de la banda cordobesa.“Vinimos a ver a Q’Lokura. Ya habíamos venido al Fan Fest para ver a Los Tipitos, así que esta es la segunda vez que venimos”, contó.

Además de participar de las actividades del Fan Fest, Lucila siguió las competencias de los Juegos: “También estuve siguiendo los Juegos Suramericanos por televisión. No pude ver las competencias en vivo, pero los sigo bastante, especialmente el vóley y el beach vóley. También estuve viendo otros deportes, como gimnasia artística”.

Para la joven, la realización de este tipo de propuestas también genera un movimiento que trasciende lo deportivo: “Me parece muy bueno que se hagan este tipo de eventos gratuitos y masivos en la ciudad. Estimula el turismo y permite visibilizar a Santa Fe, sus propuestas y todas las posibilidades que tiene. Sé que a nivel hotelero está todo colmado, así que me parece muy bueno que se genere este movimiento en la ciudad”.

Por su parte, Silvia llegó junto a Osvaldo y esperaba encontrarse en el Parque del Sur con su hijo, su nuera y su nieto.

“Vinimos a disfrutar del espectáculo y a conocer este Fan Fest. Se ve todo muy lindo y atractivo. Es la primera vez que venimos”, contó.

La familia ya había participado de otra jornada de los Juegos: “Ayer también vinimos a ver la final de Las Leonas. Fue hermoso, nos quedamos hasta la premiación y pudimos compartirlo con nuestras nietas y nuestra hija. Fue una experiencia muy linda”.

Sobre la posibilidad de acceder a propuestas gratuitas, Silvia destacó: “Me parece hermoso que se hagan este tipo de eventos gratuitos en la ciudad. Hay mucha demanda: para ver a Las Leonas compramos las entradas con mucha anticipación y, cuando quisimos volver a sacar para otros partidos, no conseguimos. Finalmente pudimos estar en la final, que disfrutamos muchísimo”.

Con el show de Q’Lokura, el Fan Fest sumó así una nueva jornada multitudinaria a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, combinando las actividades deportivas con propuestas culturales y musicales que permitieron que vecinos y visitantes vivieran el evento también fuera de las sedes de competencia.

>>Leer más: La ceremonia de clausura de los Juegos Suramericanos tendrá eco en Rosario y Rafaela

Noticias relacionadas
Luca Alfieri, Agustina De Lucía y Santino Basaldella son de Rosario, ganaron medallas y contaron cómo sostienen sus carreras 

Del podio a las rifas: el esfuerzo detrás de las medallas rosarinas 

La arquera rosarina Alma Pueyo integró el equipo argentino recurvo femenino en tiro con arco que ocupó el tercer lugar del podio. Va por más en los Juegos Suramericanos.

Día 12: la agenda de los deportistas rosarinos para este jueves

Juegos Suramericanos. La arquera rosarina integró el equipo argentino recurvo femenino en tiro con arco que ocupó el tercer lugar del podio.

Puntería rosarina y bronce para Alma Pueyo, que brilló en el Óvalo

José Acuña se quedó con el oro en taekwondo en la categoría hasta 68 kilos.

La delegación argentina sigue cosechando oro, plata y bronce

Ver comentarios

Las más leídas

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto

Lo último

El futsal de Regatas Rosario se expandió y tuvo su reconocimiento en el Concejo Municipal

El futsal de Regatas Rosario se expandió y tuvo su reconocimiento en el Concejo Municipal

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Por una amplia mayoría, se aprobó la nueva legislación que limita el beneficio a la Patagonia, Malargüe y la Puna

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades
Centro Residencial de Niñez de Alvear: piden protección tras los incidentes
Policiales

Centro Residencial de Niñez de Alvear: piden protección tras los incidentes

La pobreza alcanzó al 23% en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía

La pobreza alcanzó al 23% en el Gran Rosario durante el primer semestre

Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central
Política

Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones
Policiales

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse
Economía

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto

Una mujer denuncia a su madre adoptiva por robo de bebés: Se apropió de mí

Una mujer denuncia a su madre adoptiva por robo de bebés: "Se apropió de mí"

Ovación
Central: la Supercopa Internacional puede darle el boleto para la nueva Recopa de Campeones

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: la Supercopa Internacional puede darle el boleto para la nueva Recopa de Campeones

Central: la Supercopa Internacional puede darle el boleto para la nueva Recopa de Campeones

Central: la Supercopa Internacional puede darle el boleto para la nueva Recopa de Campeones

La llegada a Rosario del Turismo Carretera en octubre tiene su prólogo con el TC Mouras

La llegada a Rosario del Turismo Carretera en octubre tiene su prólogo con el TC Mouras

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Policiales
Condenan a 10 años de prisión a un hombre por grooming y abuso sexual de una adolescente
Policiales

Condenan a 10 años de prisión a un hombre por grooming y abuso sexual de una adolescente

Centro Residencial de Niñez de Alvear: piden protección tras los incidentes

Centro Residencial de Niñez de Alvear: piden protección tras los incidentes

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones

Cinco condenados por venta de cocaína a baja escala en barrio La Cerámica

Cinco condenados por venta de cocaína a baja escala en barrio La Cerámica

La Ciudad
Zona Fría: el Senado debate el recorte de subsidios al gas que puede impactar en Rosario
La Ciudad

Zona Fría: el Senado debate el recorte de subsidios al gas que puede impactar en Rosario

Urbanística 2026 reunirá a referentes para pensar Rosario y la región a 2050

Urbanística 2026 reunirá a referentes para pensar Rosario y la región a 2050

La primera escuela técnica de Rosario festeja sus 120 años y recupera historias y espacios

La primera escuela técnica de Rosario festeja sus 120 años y recupera historias y espacios

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Capturan en Pérez a un hombre con cocaína dispuesta para la venta
Policiales

Capturan en Pérez a un hombre con cocaína dispuesta para la venta

Lo denunciaron por usurpación y lo arrestaron con decenas de balas
Policiales

Lo denunciaron por usurpación y lo arrestaron con decenas de balas

A caballo y a los tiros: internaron a un hombre baleado en la cabeza
Policiales

A caballo y a los tiros: internaron a un hombre baleado en la cabeza

Estrenaron la canción oficial para la visita del Papa León XIV a la Argentina
Información General

Estrenaron la canción oficial para la visita del Papa León XIV a la Argentina

Messi se despide de la Selección: hoy salen a la venta las entradas
Ovación

Messi se despide de la Selección: hoy salen a la venta las entradas

Capi visitó a los chicos del Vilela y llenó de alegría el hospital
Juegos Suramericanos

Capi visitó a los chicos del Vilela y llenó de alegría el hospital

Del podio a las rifas: el esfuerzo detrás de las medallas rosarinas 
Juegos Suramericanos

Del podio a las rifas: el esfuerzo detrás de las medallas rosarinas 

Una mujer denuncia a su madre adoptiva por robo de bebés: Se apropió de mí
La Ciudad

Una mujer denuncia a su madre adoptiva por robo de bebés: "Se apropió de mí"

Anestesiología de la UNR recibió la máxima calificación de Coneau

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Anestesiología de la UNR recibió la máxima calificación de Coneau

La marca de ropa brasileña que metió al campo en su vidriera

Por Lucía Cuffia
Agro

La marca de ropa brasileña que metió al campo en su vidriera

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se jugará el domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se jugará el domingo

Mismos problemas, distintas expectativas: los productores argentinos son más optimistas que los de EEUU
Agro

Mismos problemas, distintas expectativas: los productores argentinos son más optimistas que los de EEUU

Un amigo rosarino le regaló a Milei la corbata de Adam Smith que lució ante la ONU
Política

Un amigo rosarino le regaló a Milei la corbata de Adam Smith que lució ante la ONU

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración
Policiales

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración

La Coad lleva a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado
La Ciudad

La Coad lleva a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado

Pullaro le abrió la puerta al candidato del PRO que quiere jugar en 2027

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Pullaro le abrió la puerta al candidato del PRO que quiere jugar en 2027

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú
Juegos Suramericanos

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Newells volverá a disputar la Messi Cup en Miami con los mejores clubes del mundo
Ovación

Newell's volverá a disputar la Messi Cup en Miami con los mejores clubes del mundo

La larga lista de jugadores que fueron parte de la gran campaña de Central en 2025 y ya no están

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La larga lista de jugadores que fueron parte de la gran campaña de Central en 2025 y ya no están