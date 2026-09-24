Q'Lokura convocó a una multitud en el cierre del Fan Fest de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

Miles de vecinos, familias y visitantes se acercaron al Parque del Sur de la capital provincial para disfrutar de una jornada que combinó deporte, entretenimiento y música

El cuarteto convocó a miles de personas en el Fan Fest realizados en tierras de cumbia santafesina.

Miles de vecinos, familias y visitantes se acercaron al Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe para disfrutar de una jornada que combinó deporte, entretenimiento y música en vivo . La banda cordobesa Q’Lokura estuvo a cargo del cierre, en una noche que reunió a más de 90.000 personas y contó con un operativo especial de tránsito y ordenamiento.

El Fan Fest de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tuvo este miércoles una de sus jornadas de mayor convocatoria, con una multitud que se acercó al parque para disfrutar de las distintas propuestas programadas y, especialmente, del show de Q’Lokura, que cerró la jornada con una presentación a puro cuarteto.

Desde las primeras horas del día, el predio comenzó a recibir vecinos, familias, jóvenes y visitantes que participaron de las actividades vinculadas a los Juegos y disfrutaron de la programación musical. La propuesta comenzó a las 14 con DJs y continuó durante la tarde con las presentaciones de Resuena, Rogelios, Tarro & The Baldes y Cinturón de Bonadeo, antes del esperado cierre cuartetero.

La jornada también contó con transmisiones especiales de LT9 y LT10 y con la charla “El músculo del deseo: Potencia, deseo y bienestar”, a cargo de la Licenciada Cecilia Ce.

Una multitud disfrutó del cierre

La presentación de Q’Lokura generó una importante convocatoria y convirtió al Parque del Sur en el escenario de una gran celebración popular. La banda cordobesa llegó a Santa Fe en el marco de una propuesta que buscó acompañar el cierre de las actividades del Fan Fest y sumar música a la agenda de los Juegos Suramericanos.

“El cuarteto se va metiendo de a poco, se va haciendo fuerte. Tenemos la posibilidad de visitar de punta a punta el país y estamos sorprendidos de que cada día se escuche más y se disfrute más”, expresó “Chino”, integrante de Q’Lokura.

En ese sentido, destacó la posibilidad de formar parte de una jornada de estas características: “Nos pone muy contentos que toda esa gente venga a disfrutar de este Fan Fest. Esperamos que lo hayan disfrutado, que la hayan pasado lindo y que hayan bailado cuarteto hasta que salga el sol”.

Fan Fest con operativo especial

La importante cantidad de público que se concentró en el predio implicó el despliegue de un operativo especial de tránsito, ordenamiento y seguridad, coordinado entre la Municipalidad de Santa Fe y el Gobierno de la Provincia.

El dispositivo comenzó a implementarse desde las 16 e incluyó cortes y ordenamiento de calles, desvíos de colectivos y organización de los accesos y la circulación peatonal en el entorno del predio. El trabajo se realizó de manera articulada con Protección Civil, la Policía de la Provincia y el área provincial de Eventos Multitudinarios.

Al respecto, el director de Control de Tránsito y Transporte del Municipio, Javier Escobio, destacó el trabajo realizado para acompañar una jornada de esta magnitud.

“La verdad que este evento ha sido un desafío. Se habla de más de 90.000 personas y para eso dispusimos un dispositivo desde las 16, con cortes de calles y ordenamiento, en conjunto con la Provincia, Protección Civil, la Policía y el área de Eventos Multitudinarios”, explicó.

En ese sentido, remarcó que el operativo permitió acompañar la concentración y posterior desconcentración del público: “Hemos hecho, creemos, un buen trabajo. El balance es positivo. Ha sido un desafío permanente que asumimos desde la gestión municipal, junto con la gestión provincial. Logramos evacuar gente cuando fue necesario, sin accidentes”.

Jornada para toda la familia

La propuesta convocó a públicos de distintas edades, que destacaron la posibilidad de participar de manera gratuita de las actividades vinculadas a los Juegos y disfrutar de espectáculos musicales en el Parque del Sur.

Entre quienes se acercaron al Fan Fest estuvieron estudiantes de Educación Física que aprovecharon la jornada para recorrer distintas competencias y propuestas.

“Recién salimos de un congreso y ahora venimos para acá. Es el tercer día que venimos al Fan Fest y nos parece hermoso que se realicen este tipo de eventos en la ciudad. Nos encanta que se utilice el deporte para atraer a la gente y, como estudiantes de Educación Física, disfrutamos mucho de poder vivirlo y ver todas las propuestas que hay”, contaron.

Durante su visita pudieron asistir a distintas disciplinas y continuar recorriendo el predio: “Pudimos ver handball y atletismo, y ahora tenemos que ir a escalar. Es una experiencia muy linda y somos privilegiados de poder disfrutar de todo esto”. Sobre el cierre musical, resumieron su expectativa: “Esta noche esperamos pasarla bien y disfrutar del show de Q’Lokura”.

También estuvo Lucila, que llegó junto a su novio especialmente para disfrutar de la presentación de la banda cordobesa.“Vinimos a ver a Q’Lokura. Ya habíamos venido al Fan Fest para ver a Los Tipitos, así que esta es la segunda vez que venimos”, contó.

Además de participar de las actividades del Fan Fest, Lucila siguió las competencias de los Juegos: “También estuve siguiendo los Juegos Suramericanos por televisión. No pude ver las competencias en vivo, pero los sigo bastante, especialmente el vóley y el beach vóley. También estuve viendo otros deportes, como gimnasia artística”.

Para la joven, la realización de este tipo de propuestas también genera un movimiento que trasciende lo deportivo: “Me parece muy bueno que se hagan este tipo de eventos gratuitos y masivos en la ciudad. Estimula el turismo y permite visibilizar a Santa Fe, sus propuestas y todas las posibilidades que tiene. Sé que a nivel hotelero está todo colmado, así que me parece muy bueno que se genere este movimiento en la ciudad”.

Por su parte, Silvia llegó junto a Osvaldo y esperaba encontrarse en el Parque del Sur con su hijo, su nuera y su nieto.

“Vinimos a disfrutar del espectáculo y a conocer este Fan Fest. Se ve todo muy lindo y atractivo. Es la primera vez que venimos”, contó.

La familia ya había participado de otra jornada de los Juegos: “Ayer también vinimos a ver la final de Las Leonas. Fue hermoso, nos quedamos hasta la premiación y pudimos compartirlo con nuestras nietas y nuestra hija. Fue una experiencia muy linda”.

Sobre la posibilidad de acceder a propuestas gratuitas, Silvia destacó: “Me parece hermoso que se hagan este tipo de eventos gratuitos en la ciudad. Hay mucha demanda: para ver a Las Leonas compramos las entradas con mucha anticipación y, cuando quisimos volver a sacar para otros partidos, no conseguimos. Finalmente pudimos estar en la final, que disfrutamos muchísimo”.

Con el show de Q’Lokura, el Fan Fest sumó así una nueva jornada multitudinaria a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, combinando las actividades deportivas con propuestas culturales y musicales que permitieron que vecinos y visitantes vivieran el evento también fuera de las sedes de competencia.

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