Central: la increíble historia de un abuelo y su nieto unidos por la sangre y también los colores

El único lamento de ese abuelo orgulloso es que su hijo no pueda estar presente en este primer partido del año del canalla “porque sufrió un accidente surfeando allá en Punta del Este” . Por eso, no es seguro que puedan estar presentes también el martes (Central jugará ante Colo Colo , en el estadio Centenario) “porque no quiero dejar tanto tiempo solo a mi hijo”.

Santiago es “porteño”, pero “fundador de la peña canalla de Montevideo”, de la que también forma parte Jésica Ramadori, la protagonista de otra historia que La Capital tuvo la oportunidad de contar en esta estadía en Uruguay.

“Te leí, vos le hiciste la nota a Jesi”, le dice Santiago al enviado de La Capital. Leemos el diario todos los días y vi la entrevista que le hicieron. “No somos tantos los integrantes de la peña, pero estamos todos locos”, bromea.

Ni bien llegó al hotel con su nieto, al primero que le contó la historia fue al vicepresidente tercero Adrián Maglia, el dirigente que está acompañando a la delegación. A él le mostró los tres carné de socio de Central que conserva de su padre, que era rosarino.

MIlo2.jpg Una reliquia. Milo muentra con orgullo los carné de socios que su abuelo porta con mucho orgullo. Héctor Rio / La Capital

"Toda mi familia es rosarina, todos de Arroyito. El que no era de Central lo tirábamos al arroyo”, comenta a modo de broma, para ejemplificar lo que es la tradición canalla en la familia.

Tan canallas son que cuando su padre falleció lo que hizo Santiago fue tirar sus cenizas en el campo de juego del Gigante de Arroyito, en la época en la que el responsable de la preservación del césped no era otro que Maglia, ingeniero agrónomo.

“Mi nieto nació en Panamá, pero desde hace dos años vive en Alemania. Allí juega en las inferiores del Frankfurt. Siempre le dije a mi hijo que lo llevara a la cancha a ver al Frankfurt, pero siempre me contestó lo mismo: “no pa, al primer equipo que tiene que ver tiene que ser a Central”, dice Santiago. Y agrega: “¿Te parece que no vamos a ir a este partido contra Liverpool? No sé el de Colo Colo, porque como mi hijo se accidentó no lo quiero dejar tanto tiempo solo”. Y por si quedaba alguna duda de lo que sentía, lo remató con una frase contundente: “Esto es el cielo, que mi nieto pueda ver a Central es lo máximo. Y ojo, no es a cualquier Central, va a ver al Central campeón”.

Milo4.jpg Santiago Ribgy saluda emocionado a Ignacio Malcorra, a quien le dijo que su hijo se había cortado el pelo como él. Héctor Rio / La Capital

Mientras charlaba con Maglia y los enviados de La Capital un grupo de jugadores bajaron al lobby del hotel Cottage a tomar unos mates, entre ellos Carlos Quintana, Luca Martínez Dupuy, Lautaro Giaccone, Maximiliano Lovera e Ignacio Malcorra. Abordó a Nacho y le hizo saber que su hijo no sólo es fanático de Central, sino que es su ídolo. “Se cortó el pelo como vos, imaginate”, le dijo al 10 canalla, quien sonrió y agradeció el saludo.

Unos minutos antes había Santiago y Milo habían posado para la foto con los tres carné que el padre de Santiago había tenido en su vida como socio canalla, un bien preciado que porta con orgullo.