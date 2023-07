Central: Infantino es candidato y Oviedo la otra alternativa

El DT se tomará hasta el día del partido para definir los once y la duda en la previa es el sustituto de Giaccone, siempre y cuando haya cambio de esquema

En medio de la sequía de resultados, Miguel Angel Russo se topó con el inconveniente de la lesión de Lautaro Giaccone , por lo que está obligado a buscarle un reemplazante para el partido de este miércoles frente a Estudiantes, más allá de que el Laucha no fue titular en el partido ante San Lorenzo . Uno de los candidatos más firmes a reemplazarlo es Gino Infantino , pero en el radar del DT apareció Fabricio Oviedo , con quien habría probado un rato en el entrenamiento de este martes. Pero también el DT de Central tiene la contracara de saber que podrá contar con Carlos Quintana , ausente en el último encuentro.

La importancia de la baja de Giaccone radica en que se trata de un jugador que en los partidos de local tiene un puesto asegurado entre los once. Desde que el técnico canalla comenzó a mover el esquema entre los partidos de local y visitante, Giaccone siempre fue una pieza clave cuando el equipo jugaba en Arroyito.

La idea de que Central tiene un plantel corto se grafica en este caso puntualmente. Es que Russo no cuenta con un jugador de las características de Giaccone, quien posee velocidad, cambio de ritmo y, también, remate de media distancia.

Fabricio Oviedo jugó como titular los dos primeros partidos del torneo. Después fue al banco, pero no sumó minutos.

Infantino es un posible reemplazante porque actuó en varios partidos en esa posición, pero hace bastante que no juega. Su último partido como titular fue en el Mario Alberto Kempes, en la derrota 3-1 frente a Talleres. No obstante, al alternativa de Oviedo, quien apareció entre los convocados, no hay que descartarla.