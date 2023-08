Central espera que las bajas sean altas

Con respecto al equipo en sí hay varios ítems a tener en cuenta. El entrenador tiene a tres jugadores en observación. En realidad, no están ciento por ciento desde lo físico. Vienen de acarrear respectivas dolencias físicas. Tal es así que no pudieron ni siquiera ponerse lo botines para asumir la jornada sabatina informal con Sarmiento en el country de Arroyo Seco.

Russo no quiere sumar una nueva baja. O más. Ya se quedó sin el as de espadas en materia de goles con la venta millonaria de Alejo Veliz a Tottenham, quien no fue citado para el desafío dominguero con Brentford. También prescindió de Gino Infantino, vendido a Fiorentina. A eso hay que sumarle el préstamo de Luciano Ferreyra a Platense y la partida de Lucas Rodríguez a Instituto. Perdió más de lo que sumó hasta la fecha.

Y no pretende dar ventajas cuando sea turno de recibir a Atlético Tucumán. Por eso aguardará y seguirá de reojo en el día los movimientos de Carlos Quintana, Ignacio Malcorra y Alan Rodríguez. Cada cual viene de acusar diversas dolencias menores desde lo físico.

El zaguero central y el lateral izquierdo, incluso, salieron antes del partido que jugaron ante Belgrano en Córdoba. “Fue para cuidarlos”, desprendió el DT tras la igualdad sin goles. Eso sí, cuando hubo acción por la Copa Argentina con Chaco For Ever, el paraguayo ni al banco pudo ir, lo que marcó que no se trató de una simple molestia como la pintó Russo.

Es más, el último partido que jugó Alan Rodríguez fue el viernes 28 de julio. Este lunes se cumplirán 17 días de su último esfuerzo en el alto rendimiento. Por eso, su ausencia en el amistoso con Sarmiento no es un dato menor. Hay un marcado proceso de rehabilitación en el medio. Se verá si ya lo dejó atrás. De ser así, deberá trabajar a la par del grupo con normalidad. De lo contrario, su presencia ante el decano es toda una incógnita como el real motivo que lo obligó a dejar la cancha ante el pirata.

quintana1.jpg Cuidado I. Quintana jugó por Copa Argentina pero no estaba al cien.

Por su parte, Quintana también está en observación. Aunque el defensor pudo estar cuando Central quedó eliminado ante Chaco For Ever. Aquella tarde del miércoles 2 de agosto en estadio Mario Kempes no rindió a lo esperado, pero al menos pudo estar. Su baja ante el verde de Junín radica en que no estaba ciento por ciento.

A su vez, lo de Malcorra no es nuevo. Afrontó los últimos compromisos sin estar al ciento por ciento como consecuencia de una dolencia menor. Su merma no fue obra de la casualidad, pese a que estuvo en cancha igual. En este caso, el más perjudicado fue el 10.

No solo porque estuvo errático sino además porque se llevó silbidos para su casa cuando, en realidad, estaba dando ventajas desde lo físico. Como dato extra hay que resaltar que el volante fue otro de los que Miguel Russo no pudo poner en cancha ante Sarmiento.

Habrá que ver cómo responderán cada uno de los tres en cada una de las sesiones que habrá en el country de Arroyo Seco. Desde Central sostienen con optimismo que tanto el defensor Quintana como Coyote Rodríguez y el volante Malcorra podrán estar para el inicio de la Copa de la Liga.