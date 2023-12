Central es una cosa que empieza con c: Campeón

Señoras y señores, la frase que alguna vez patentó Miguel Ángel Russo hoy tiene más significado y connotación que nunca: Esto es Central. ¿Y qué es Central hoy? El nuevo campeón del fútbol argentino. Sí, como suena. De la mano de Miguel. No es fácil ponerle palabras a esta locura que vive hoy el pueblo canalla porque eso eso, justamente una locura, que por supuesto tiene explicaciones y argumentos, pero que hoy no el hincha no analiza, lo disfruta. Quedará grabado en la historia el Madre de Ciudades como el estadio en el que Central se coronó campeón cinco años después de aquel logro en Copa Argentina, pero 36 años después en un torneo local. Como sea, Arroyito hoy “es carnaval”, como reza uno de los tantos temas que identifican a la hinchada canalla. Hoy Arroyito es la felicidad plena, el delirio inconmensurable. Es todo. Es el pleno gigante que metió la comisión directiva a días de cumplir su primer año de mandato, pero es el premio más grande que el Gigante de Arroyito que Russo podía tener después de un larguísimo peregrinar en Central, con muchas más tristezas que alegrías, y sin poder lograr algo de este calibre, más allá del ascenso en 2013. Porque, hay que decirlo con todas las letras, esta es toda de Russo. Como siempre canta la hincha: “yo te daré, te daré una cosa, una cosa que empieza con C: Central”, hoy podría hacerlo pero a esa “c” serviría también para gritar “campeón”. Todo por una jugada magistral, de play station de Maxi Lovera el final del primer tiempo y unas cuantas jugadas en uno y otro arco que aceleraron pulsaciones al extremo.