Central: el eslogan de campaña que se hizo realidad

Un título no se discute, porque después de un largo peregrinar, por parte de todos los equipos, hay uno que, de la forma que sea, logra marcar la diferencia y alzar la copa. Por eso este Central campeón de Miguel Angel Russo no admite discusión. Y después de lo que fue un año particular, que comenzó con una renovación dirigencial, de la que hoy se cumplen exactamente 365 días, ese eslogan de quien hoy es presidente (Gonzalo Belloso) que rezaba “Central por encima de todo”, un año después es emparentable ciento por ciento a esta consagración canalla. Hoy es “Central por encima de todos” los clubes que pelearon igual que el canalla en busca de la gloria, pero que no pudieron lograr lo sí se apropió el equipo de Arroyito.