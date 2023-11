Central: el caso Campaz despierta mucho interés en Arroyito y Brasil

El 15 de diciembre es la fecha límite para que Central adquiera el 50 por ciento de los derechos de Campaz a Gremio, que tiene otras propuestas por el volante. En Arroyito trabajan para retenerlo, pero no todo depende del canalla.

Central afronta un fin de año a todo ritmo. La dirigencia decidió poner manos a la obra y hacer algunas reformas edilicias para ampliar y modernizar el Gigante. A nivel futbolístico el equipo ya tiene el pasaje a la próxima Copa Sudamericana, pero quiere canjearlo a la brevedad por el boleto a la Libertadores. Mientras que la comisión directiva trabaja para reconfigurar el mapa de nombres para encarar el 2024. Y en este contexto hay algunos temas que tienen muy ocupados a los responsables canallas: retener a algunos jugadores. Sobre todo a dos apellidos que vienen dando mucho rédito en cancha: Facundo Mallo y Jaminton Campaz. Aunque el caso del colombiano es el que demanda más atención porque el 15 de diciembre vence la fecha para hacer uso de la opción de compra del 50 por ciento de los derechos a Gremio , a cambio de dos millones de dólares. Por el momento las autoridades auriazules trabajan para concretar todo sabiendo que no es una misión sencilla. Desde Brasil le aseguraron a Ovación que si los rosarinos no adquieren la ficha del volante analizarán algunas de las propuestas que tienen en mano.

La historia actual marca que milita en Central con marcada precisión. Para Miguel Russo es uno los pilares y pieza esencial dentro de su estructura. Llegó en febrero procedente de Gremio porque no tenía lugar en Porto Alegre. Era un ignoto para la comunidad canalla.

Firmó contrato por un año a préstamo con opción de compra. Surgido de Deportes Tolima, donde ganó el Torneo Apertura 2021, el jugador fue evolucionando en este último tiempo. Tal es así que despertó mucho interés en clubes de la Copa de la Liga y del exterior.

En Central tiene vínculo hasta fin de año. Pero hay un dato que no es menor. En una de las cláusulas figura que si el canalla desea retenerlo deberá hacerlo como fecha tope el 15 de diciembre. La operación ronda los dos millones de dólares por el 50 por ciento de los derechos, ya que la ficha es propiedad de Gremio, que lo adquirió a mediados de 2021 en casi cuatro millones y medio de dólares.

La directiva centralista tiene en claro que el 2024 será un año deportivo especial. No solo porque volverá a jugar un torneo internacional (ya está clasificado a la Sudamericana pero podría ir a la Libertadores si de dan algunas combinaciones). También porque se daría el regreso de Angel Di María tras la disputa de la Copa América, que será en Estados Unidos del 20 de junio y al 14 de julio.

Demás está decir que deberán potenciar al plantel con nombres de jerarquía. No solo para competir con rivales extranjeros sino además para aspirar a luchar por el torneo local. Claro que tendrá que desenfundar la billetera y sacudir el mercado con nombres de real peso. Dinero en las arcas hay debido a las ventas de Alejo Veliz y Gino Infantino en la suma de 20 millones de dólares.

¿Cómo está el panorama con el caso Campaz entonces? Desde Arroyito aseguraron que están abocados a tratar de hacer el esfuerzo. Sin embargo hay algunas cuestiones que no dependen de los auriazules para poder retenerlo.

Central monitorea puntos clave entre Campaz y Gremio. No solo de una deuda del club brasileño con el jugador sino además otros factores que hacen que el canalla no pueda interferir. Solo sigue este caso desde las plateas porque también hay variables a pulir como aspectos relacionados al futuro, ya que los derechos serán compartidos entre gaúchos y canallas, entre otros ejes. La operación no es simple.

Ovación, en tanto, certificó que días atrás hubo diálogo entre los pares de comisión de Central y Gremio. Desde estos lares afirmaron que estaban satisfechos con el desempeño de Campaz. Lo que no remarcaron, al menos así lo aseguraron desde Porto Alegre, es si ejercerían la opción de compra.

No obstante, para Gremio no es un tema que los preocupe. Vale destacar que la entidad de Porto Alegre tiene todo el interés de concretar la venta. Tal es así que así se lo ratificaron este domingo a este medio. Aunque también es verdad que cuentan con otros planes como alternativa.

La realidad marca que distintos empresarios y agentes consultaron por la situación de Campaz. También hay dos clubes de nuestro país y del exterior que lo tienen en el radar.

Todos saben que hasta el 15 de diciembre deberán seguir en las gateras porque la opción para ejecutar la compra es propiedad exclusiva de Central. Aunque Gremio y el jugador deberán consensuar varios frentes que tienen abiertos para luego ver si se queda en Arroyito.