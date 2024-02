Central descansa en las seguras manos de Fatura Broun

No pasará. Fatura se estira y saca el tremendo frentazo de Petrasso, que pedía gol de Independiente Rivadavia.

El arquero Jorge Broun fue la figura de Central el pasado jueves en San Nicolás en la victoria por 1 a 0 ante Independiente Rivadavia, en lo que significó el primer triunfo canalla en la Copa de la Liga 2024. El titán del arco auriazul antes de subir al micro que lo trajo a Rosario comentó: “Estamos muy bien desde lo mental y en lo grupal. Y ayuda mucho la localía para no perder dos partidos seguidos, ya que sacamos muchos puntos jugando en casa (más allá que hizo de local en San Nicolás y no en el Gigante de Arroyito)”.

Para el arquero canalla el triunfo y su actuación ante los mendocinos fue una especie de revancha: “Me fui recaliente, en el buen sentido, de Córdoba. Me hicieron cuatro goles, no pude hacer mucho y eso te da un poco de impotencia. Pero a esta altura de mi carrera se analiza todo. Después se sigue tratando de sumar en lo grupal y en lo deportivo. Estoy muy contento por el triunfo ante los mendocinos y por el rendimiento general de todos, y en lo personal porque pude mantener el arco en cero”.

A la hora de elegir cuál fue la pelota más difícil para atajar, no dudó en quedarse con el tiro que le sacó a Luciano Abecasis casi del ángulo en los primeros minutos del partido. Pero también se hizo un tiempo para contar el cabezazo de Petrasso que mandó al córner cuando los canallas ya ganaban 1 a 0. También contó una historia que vivió con Mauricio Martínez: “Caramelo me dijo que en esa jugada le hicieron una cortina y por eso perdió la marca. Y contra Banfield casi me hace un gol en contra”, manifestó entre risas Fatura aclarando que siempre toman mates juntos y son de charlar este tipo de jugadas.