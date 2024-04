Central Córdoba tiene un difícil compromiso ante Berazategui

Central Córdoba tendrá una parada muy complicada esta tarde desde las 15.30 cuando visite a Berazategui en el estadio Norman Lee bajo el arbitraje de Damián Rubino en la 10ª fecha del Apertura de Primera C. No son horas fáciles en la institución de Tablada. A la renuncia de su presidente Carlos Lancellotti por cuestiones de salud hay que sumarle que los resultados no están acompañando el trabajo que está realizando Diego Pavoni al frente del equipo.