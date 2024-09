Central Córdoba tiene todo listo para visitar a Sportivo Barracas en Almagro

En ese contexto, el delantero Alexandro Fernández se refirió al regreso al once y el gol que le dio los tres puntos ante el Naranja. “Estuve más de un mes parado por una lesión y se me hicieron largos los días. Por suerte me recuperé y ante Berazategui, Teglia me mandó a la cancha cuando faltaban 7 minutos. Y gracias a Dios, en la primera chance que tuve, de cabeza pude anotar”, dijo.