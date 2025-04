Central Córdoba sigue de festejos tras el gran triunfo ante Sarmiento

Charrua5.jpeg Hasta la vitoria siempre. Los jugadores de Córdoba celebran la gran victoria frente a un equipo de primera división.

En la mente del grupo, ya desde el momento de la preparación del partido, la idea era salir a buscar el resultado. Por suerte lo hicimos bien y salió todo tal cual lo planificado. Hay un buen complemento en el plantel y eso se nota, por eso los resultados que están a la vista”, confió el capitán del Matador.

Killer también añadió: “Central Córdoba está para pelear varios objetivos. El principal es el torneo de la Primera C y lograr el ascenso, que es lo que más anhelamos. Y la Copa Argentina es un plus que ayuda desde lo institucional y para que el club esté en una posición distinta, ya que se lo merece”.

El capitán estuvo en partidos recordados del Matador, logró el ascenso en 2012 en la cancha de Sportivo Italiano y estuvo en los dos partidos que jugó ante Boca por la Copa Argentina. “Si los chicos siguen con este nivel, voy a seguir jugando un tiempo más, mientras me sienta productivo. Uno también sabe que todo va a terminar y me gustaría retirarme en un buen nivel y no de otra manera. Mientras me sienta bien, seguiré acompañando y aportando de donde pueda. Un párrafo aparte es para todos los hinchas que nos acompañaron a la cancha de Estudiantes porque el apoyo se sintió. Viajaron muchas familias y les pudimos regalar una gran victoria. Central Córdoba es un club querido por toda la gente en Rosario y nosotros lo sentimos de esa manera en cada partido. Ahora estamos enfocados en el partido ante Ituzaingó, un rival muy duro, pero nosotros tenemos un plantel que irá en busca de los tres puntos”, cerró Paulo Killer.

>>Leer más: Los tres golazos de Central Córdoba y el festejo en el Gabino Sosa, en el foco de La Capital

Mateo Yaszczuk dejó todo

El defensor se inició en la inferiores de Rosario Central, pasó a Argentino y actualmente está en Central Córdoba. Tuvo un choque de cabezas con un defensor de Sarmiento en el primer tiempo, pero pese al pedido de los médicos decidió seguir jugando. “El pasaje para mí y para todos los chicos es histórico, más que nada porque la mayoría la venimos peleando desde hace mucho tiempo, de situaciones en las cuales no se nos daba por una o por otra cosa. Y llegan estos partidos en los que te transformás. Quedamos en la historia del club”, dijo, feliz, el defensor.

Charrua2HR.jpeg Duré, Yaszczuk, Marín y Killer visitaron la redacción del Diario La Capital tras el gran triunfo frente a Sarmiento. Héctor Rio / La Capital

A su vez, Yaszczuk se refirió al golpe y la herida en el cuero cabelludo. “En lo personal, el partido fue muy especial y gracias a Dios pude terminarlo poniendo el corazón en cada pelota pese al golpe y la herida en la cabeza. Cuando terminó sentí mucha alegría. Apenas me corté me dijeron que era para salir. Obviamente no quería hacerlo por nada del mundo porque como para mí y para todos los chicos era un partido único e irrepetible. Saqué mucha fuerzas, le puse el pecho y fui para adelante como lo hicieron mis compañeros”, enfatizó el defensor del Matador.

>>Leer más: Pablo Vranjicán: "Me gustaría dejar una huella en Central Córdoba, ojalá que sea logrando algo importante"

Con respecto al encuentro expresó: “Sarmiento se plantó de la manera que lo venía realizando en el torneo. Es un equipo que trabaja en lo táctico y venían de empatarle a River y casi le ganan. Pero nosotros sabíamos a qué nos enfrentábamos, éramos conscientes de las condiciones que tienen cada uno de los chicos del plantel. Hay muy buenos jugadores. El compañerismo es fundamental, todos están muy bien en lo individual y obviamente en lo colectivo y los resultados están a la vista”.

El jugador no se olvidó, emoción mediante, de la familia. “Tras el triunfo se me vino la imagen de mi familia, amigos y todos los hinchas de Central Córdoba”.

"Son sensaciones únicas. En la cancha estuvieron mis seres queridos y estaban muy orgullosos. Ellos saben lo mucho que la peleé, ya que tuve un año casi sin jugar por diferentes motivos. Para mí fue una emoción bárbara y más para mi familia, que vio todo el esfuerzo que uno hizo en los días más difíciles. Ahora tenemos que pasar de página y pensar en lo que viene. Vamos a enfrentar a Ituzaingó en una cancha difícil”, cerró Yaszczuk.

Francisco Duré, el correcaminos

Pancho (así lo apodan) Duré hizo todas inferiores en Central, luego jugó en Argentino y en 2024 se sumó al plantel de Central Córdoba. Es hijo del exjugador Marcelo Leandro Duré, quien jugó en Newell’s y Central. El lateral fue elegido como uno de los destacados del partido.

>>Leer más: Qué hay detrás del enigmático posteo de Central Córdoba sobre dos jugadores "desnudos"

Charrua3HR.jpeg Punto en común. Los jugadores de Central Córdoba resaltaron la unión del grupo y el buen juego del equipo. Héctor Rio / La Capital

“Estoy muy contento por el partido que hizo el equipo desde principio a fin. Era muy importante para nosotros y salió todo lo que planificaron los técnicos (Daniel Teglia y Diego Acoglanis). Y además quedé contento por haberle dado una alegría muy grande a la gente en la Copa Argentina, que disfrutó un triunfo histórico ante un equipo de primera división. Le demostramos a todos el juego que tenemos y la clase de jugadores que somos. Por eso al triunfo lo hicimos con mucho esfuerzo, es fruto del trabajo que viene haciendo el plantel, desde hace tiempo y con una pretemporada excelente”, dijo Pancho Duré.

El exCentral fue uno de los puntos altos del equipo ante Sarmiento. Corrió, metió y pasó siempre al ataque. “Hice un desgaste muy grande antes con Deportivo Español. Por ahí la adrenalina era mucha, las ganas de jugar y dejar todo en cada jugada. Todo eso te hace sacar fuerzas de cualquier lado. Ver el esfuerzo de mis compañeros, dejando la vida en cada pelota, es impresionante y siempre hay un plus”, sostuvo el lateral.

El defensor está pasando por su mejor momento futbolístico, se ganó un lugar en el equipo charrúa y se refirió a su paso por Central. “Fue un momento duro, pero bueno, creo que todo esto es parte del fútbol, siempre trato de analizar las cosas negativas desde un lado positivo, como un aprendizaje, como algo que me sirva para hacerme más fuerte. Hoy estoy muy feliz en Central Córdoba y espero seguir creciendo en mi carrera. Con el plantel tenemos varios objetivos en mente y vamos por todos. El club se merece dar un salto de calidad”.

Facundo Marín, el goleador

El delantero charrúa se inició en Provincial, pasó por Juan XXIII y Griffa, luego se marchó a Paraná para jugar en Patronato en cuarta y reserva. Y también formó parte del plantel de Studebaker (Regional Amateur), jugó futsal en el Luchador, Libertad y Newell’s en el 2017. En 2024 llegó a bario Tablada. Ante Sarmiento anotó el tanto del triunfo, con el que los charrúas pasaron de fase en la Copa Argentina.

“Estoy muy contento como todos mis compañeros y Central Córdoba en general. Se ganó un partido muy importante ante un equipo de primera división. Es lindo convertir y más en una ocasión muy especial como la Copa Argentina, donde todos miran los partidos. El equipo dejó todo en cada jugada, hizo un esfuerzo bárbaro y se quedó con un triunfo histórico. Me saco el sombrero por estos muchachos. Jugamos el sábado ante Deportivo Español y tres días después nos enfrentamos ante un equipo que venía de jugar ante River”, recordó Marín.

Charrua4.jpeg Facundo Marín ya convirtió ante Sarmiento y sale a gritarlo con sus compañeros y los hinchas charrúas.

Con respeto al trámite del partido en la cancha de Estudiantes de Caseros, afirmó: “Sarmiento mantuvo la idea de jugar de igual a igual, pero nosotros salimos a proponer como hacemos todos los partidos. Creo que en cancha pudimos plasmar la idea de los entrenadores y todo salió muy bien, por eso la victoria. Da gusto jugar de la manera que lo hicimos ante Sarmiento y en los encuentros de la Primera C. Tenemos un fútbol muy lindo y vistoso, nos afianzamos cada vez y eso se da porque nos vamos conociendo más con los compañeros”.

Y sobre el gol del triunfo expresó: “Fue un momento único, con la toda la adrenalina. Uno piensa en muchas cosas, salí corriendo a gritando y me quería abrazar con todo el mundo”. Por último, el delantero se refirió al gran trabajo en la logística del club. “Este triunfo también es para el club que diagramó la concentración. La atención al plantel fue excepcional”, cerró.