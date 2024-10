Central Córdoba: "Regalamos un tiempo, la pagamos muy caro", dijo Martín Mustachi

La sorpresiva caída de Central Córdoba ante Muñiz por 3 a 2 en Tablada por el torneo Clausura en la Primera C pegó muy fuerte en el plantel Charrúa que se prepara para enfrentar a Mercedes, este sábado a las 18, por la 17ª fecha. En ese contexto el mediocampista y referente Martín Mustachi dio la cara después de la derrota.

Martín Mustachi apunta al Clausura y a la Copa Argentina 2025

El Gitano fiel a su costumbre no se guardó nada y solo piensa en lo que viene. “Quedan ocho fechas en juego y una debemos quedar libre. No podemos tener margen de error en los partidos finales. Ahora lo inmediato volver a la victoria ante Mercedes, en una cancha complicada. Necesitamos los tres puntos para encarrilarnos en los puestos de arriba. El torneo está muy parejo, no podemos perder más puntos de aquí hasta el final, sí queremos apuntar al Clausura y clasificar a la Copa Argentina del 2025”, sostuvo el referente del Matador.