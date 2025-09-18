La Capital | Ovación | Miguel Russo

Por una lesión crónica, Miguel Russo pierde a uno de sus peso pesados: no jugará en Boca ante Central Córdoba

Para enfrentar al equipo santiagueño, Agustín Marchesín volverá al arco y Carlos Palacios seguirá entre los titulares.

18 de septiembre 2025 · 18:19hs
Miguel Ángel Russo no podrá contar con Edinson Cavani este domingo.

Miguel Ángel Russo no podrá contar con Edinson Cavani este domingo.

Boca ya se prepara para el choque del domingo ante Central Córdoba en la Bombonera. El empate ante Central en el Gigante de Arroyito quedó atrás y el cuerpo técnico encabezado por Miguel Russo y el plantel se enfocan en lo que viene. Por lo pronto, ya hay una certeza: Agustín Marchesín volverá a ser el arquero.

El plantel xeneize volvió a practicar este jueves con vistas al partido ante Central Córdoba. El cuerpo técnico encabezado por Miguel Russo diagramó un entrenamiento con dos equipos y se supone que uno de ellos es el que jugará el fin de semana. Pero es en esa formación en la que surgió una ausencia imprevista.

Es que Edinson Cavani no estuvo en el equipo titular y, lo que es peor, tampoco en el suplente. El delantero uruguayo sufrió una lesión, aunque no se informó cuándo. Este jueves directamente no participó en el entrenamiento, y el club informó escuetamente que tiene una distensión en el músculo psoas.

Una lesión recurrente de Edinson Cavani

En rigor, se trata de un problema crónico de Cavani, y no es la primera vez que le impediría jugar. Aunque el departamento médico de Boca no lo dijo, se cree que es muy difícil que pueda jugar ante el equipo santiagueño, a las 21.15 del domingo.

Quien entraría por el uruguayo es Milton Giménez, para hacer dupla en la delantera con Miguel Merentiel. Además, y contra lo que se especulaba, el chileno Carlos Palacios seguiría en el equipo.

Boca formaría con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

