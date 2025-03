Central Córdoba: emotivas declaraciones de Guido Di Vanni luego del triunfo ante Muñiz

“Pudimos ganar un partido muy difícil contra un equipo que vino a cerrarse, no propusieron nada y se metieron atrás. Estoy contento de volver al Gabino Sosa y poder convertir. Nos merecíamos los tres puntos y gracias a Dios se dio en el final. Nos quedamos con la victoria porque el equipo jamás bajó los brazos, tuvo personalidad y eso nos hizo muy fuertes para conseguir tres puntos muy valiosos”, dijo Guido Di Vanni, autor del agónico tanto de Central Córdoba en el final del encuentro ante Muñiz el sábado en el Gabino Sosa.

“Daniel Teglia me mandó a la cancha en el momento que el partido estaba trabado, el trámite se cortaba mucho porque el rival hacía tiempo, los jugadores se tiraban y la ansiedad del equipo fue muy grande porque estábamos jugando en su área. Y en el final llegó el centro de Marín, logré poner la cabeza, la pelota se fue por arriba del arquero y llegó el tanto muy esperado por todo Córdoba. Poder meter un gol faltando un minuto y ganar fue hermoso. Todos los partidos serán así y hay que ganarlos como sea”, destacó.

¿En quién te acordaste cuando la pelota tocó la red?

Son momentos maravillosos y quedan grabados por siempre. Ahí se me vino la imagen de la familia que siempre te está apoyando en todo. Ellos viven los partidos como nosotros, este triunfo y el gol es para ellos.

Cuando llegaste dijiste que venías por todo a Central Córdoba y que el objetivo es el ascenso.

En mi cabeza esta ese objetivo, hay que ir partido a partido porque es un torneo difícil. Pero uno no tiene que dejar de soñar en lo que quiere y luchar para conseguirlo.

Junto a Paulo Killer y Pablo Vranjicán son los experimentados del plantel, ¿es un plus?

Es bueno tener gente con tanta experiencia como Killer y Vranjicán. Sirve para ayudar a los más jóvenes y darle más herramientas para poder sobrellevar el día a día. Hoy nos toca ser el ejemplo de muchos y hay que tratar de mejorar en base a nuestras vivencias.

Se viene Claypole en la C y después la Copa Argentina, dos partidos importantes en los próximos días.

Esta semana es importante porque vamos a encararla pensando en Claypole. Es un partido muy complicado donde tenemos que buscar sumar para mantenernos bien arriba. Por su parte la Copa Argentina es un partido aparte, es hermoso jugarla porque podemos enfrentar a rivales que quizás en los papeles previos son equipos superiores pero después somos once contra once. En esta oportunidad tenemos que enfrentar a Sarmiento. Ahora hay que ir partido a partido, pensando solo que el equipo que viene es Claypole el próximo sábado fuera de casa. Tenemos un buen plantel, estamos muy unidos, es un plus extra que debemos aprovechar al máximo.

Facundo Marín: figura, goleador y asistidor en las primeras fechas

El presente de Facundo Marín en Central Córdoba es para destacar, el delantero fue la figura ante Muñiz, creó las mejores situaciones que tuvo el Matador y fue fundamental en el centro que envió para que Guido Di Vanni de cabeza marque el gol del triunfo en el epílogo del cotejo.

“Fue lindo volver al Gabino Sosa y llevarnos los tres puntos, y más que el gol sea en la última jugada, fue un lindo condimento para que la victoria se quede en casa. Festejar con mis compañeros y la gente fue muy emocionante”, sostuvo Marín tras el importante triunfo de Córdoba ante Muñiz.

“Sin dudas costó más de lo que pensábamos. Muñiz desde la primera expulsión se replegó bien atrás y nos costó entrar durante lo que restó del partido, ante un rival que vivió en el piso y haciendo lo imposible para que no se jugara al fútbol. Creo que si hubiéramos convertido en el primer tiempo era un partido para hacer muchos goles”, señaló la figura charrúa en el cotejo ante Muñiz.

image.png

Con respeto a las sensaciones que dejaron las dos presentaciones de Córdoba en la Primera C, Marín expresó: “Ya demostramos en estos dos partidos que podemos dar buen fútbol. Depende de nosotros seguir creciendo como equipo y corregir para que los partidos cuesten menos, algo que es difícil de conseguir en la Primera C ya que todos los rivales te complican”.

El delantero charrúa palpitó al partido ante Claypole. “Es clave sumar de visitante para pelear arriba, Claypole es un buen rival en una cancha donde se hace fuerte, pero estamos bien y hay que aprovechar el envión anímico que nos dieron estos tres puntos ante Muñiz”, señaló Marín.

Por último, la figura de los azules también habló sobre el choque ante Sarmiento por la Copa Argentina que se jugaría en abril. “Estamos ansiosos por el partido contra Sarmiento. Es un hermoso desafío deportivo para afrontarlo juntos y ponerse a prueba frente a un equipo de primera división. Tenemos que hacer un buen papel para pasar de fase. Pero lo inmediato es pensar en Claypole, nuestro próximo rival y lograr un triunfo fuera del Gabino para seguir bien arriba, en una zona muy competitiva”, cerró Facundo Marín.