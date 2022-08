Central Córdoba cayó en Copa Santa Fe y renunció Malvestiti

Edgardo Malvestiti ya no es más el técnico de Central Córdoba, que tras perder el viernes por la Primera C fue goleado en Villa Cañas por Copa Santa Fe

Central Córdoba se quedó sin director técnico de primera división. Y no fue después de la caída del viernes último ante General Lamadrid , en un partido clave para el ingreso al reducido de la C, sino después de la estrepitosa de este domingo ante Studebaker en Villa Cañás que lo dejó afuera de la Copa Santa Fe. Edgardo Malvestiti renunció en el viaje de regreso a la ciudad, ya que condujo al conjunto charrúa en los dos encuentros, que a propósito formó con varios de los jugadores profesionales.

Pero el golpe no quedó ahí, ya que dos días después, el domingo a la tarde, Central Córdoba jugaba los octavos de final de la Copa Santa Fe y el entrenador no dudó en poner a varios habituales titulares en la C. Formó con Leandro Fernández; Bembo, Ramírez, Komar y Gaitán; Alegre, Mirko Gómez, Mustachi y Parodi; Barbosa y Nicolás González. Y entraron Kaial, Villegas, Tolosa y Gonzalo Gómez. Pero recibieron una tremenda bofetada, ya que perdieron 3 a 0 y se volvieron sin los 500 mil pesos a ganador y sin entrenador.

En efecto, Malvestiti renunció ya en el viaje de regreso y ahora la directiva deberá buscarle un reemplazante urgente. En la semana también se fue el exDT de primera Juan Rossi, quien había vuelto a las inferiores. Y todos los cañones apuntan a que, esta vez sí, retorne Ariel Cuffaro Russo.

Córdoba se privó de jugar los cuartos de final de esta Copa Santa Fe cada vez más importante ante Rosario Central. Los canallas, conducidos por el Puma Rodríguez, vencieron a Atlético Carcarañá en la vecina localidad a Rosario por 2 a 0, con goles convertidos por Facundo Alarcón a los 53’ y Agustín Módica en el quinto minuto de adicional.