La renovación de Alexander Domínguez está por demás de compleja. La gestión de Sergio Rapisarda, presidente de Vélez, está apuntando a disminuir el presupuesto y evitar contratos en dólares como tiene el ecuatoriano. Por eso está dispuesto a negociar una rescisión. Por el momento no prosperó, aunque si los canallas aceleran un poco se quedarán con el arquero.

El experimentado profesional incluso le dio rápido el okey a su representante cuando surgió la posibilidad de recalar en Central. Incluso los números están casi cerrados de manera virtual y obtendría un contrato de 25 mil dólares mensuales. El jugador quiere tener rodaje porque apunta a defender a su país en las eliminatorias mundialistas y próxima Copa América.

“Nos juntamos todas las semanas con el entrenador Pellegrino. El departamento de fútbol está con el tema de las renovaciones, están avanzadas las negociaciones con Ortega, De La Fuente y Alexander Domínguez. Todos tienen el deseo de emigrar porque el contexto es muy difícil por el tema dólar”, confesó Rapisarda en diálogo con el programa “Vélez 670”.

Las charlas proseguirán hoy, pese a que todo podría quedar en la nada misma. Y no precisamente por decisión de Domínguez o el propio Vélez, que apunta a achicar como sea los contratos altos. Sino porque Central desista y vaya ahora con todo por Jorge Broun.

Fatu es el real deseo

Mientras desde la secretaría técnica canalla gestionan por el ecuatoriano Domínguez, a la vez especulan con la chance de sumar como sea a Jorge Broun. Si bien las negociaciones habían avanzado y pintaba para tener un final feliz, lo concreto es que desde Arroyito dejaron repentinamente las tratativas porque habían argumentado que si el arquero deseaba regresar al pago que lo formó y lo lanzó al profesionalismo debía rescindir por sus propios medios desde Gimnasia, club con el que tiene contrato hasta fin de año.

En realidad, la barrera que aún imposibilita la llegada de Fatu son 130 mil dólares que, a juzgar por cómo se dio todo, la tesorería auriazul no puede afrontar. No obstante, los auriazules buscarán contactarse hoy con el entorno del arquero porque, según pudo certificar este medio, ahora estarían dispuestos a realizar un movimiento financiero.

También es verdad que hay una parte de la comisión directiva centralista que sigue con la férrea postura de no incorporar a Broun. A eso hay que agregarle que el entrenador Cristian González volvió a insistir por Fatura y por eso la secretaría técnica tratará esta vez de hacer bien los deberes.

¿Qué dice Broun? El jugador no se resigna a volver al club de sus amores, pese a que ya desestimó varias propuestas. Porque además de Gimnasia, Godoy Cruz lo sondeó y estaba dispuesto a realizar una importantísima inversión. Algo similar sucedió con Olimpia de Paraguay.

Por lo tanto, Central tiene en sus manos la decisión final. Y hoy buscará ser determinante. O suma a Alexander Domínguez o bien invierte y contrata por los próximos dos años a Jorge Broun, como clama el Kily González.

Alvarez no es prioridad dirigencial

Desde Central apuntan a contratar cuanto antes a un arquero (ver aparte) y a un zaguero central. El defensor apuntado es Joaquín Novillo, pero por el momento no hay avances. Todo lo contrario. La secretaría técnica quedó empantanada ante los intereses de Estudiantes y Vélez. Mientras que para la dirigencia auriazul la chance de sumar a Pablo Alvarez no es una prioridad. Aunque no ven con malos ojos contratar al ex Boca y Catania una vez que llegue el zaguero para suplir las plazas que dejarían Diego Novaretti o Jonathan Bottinelli, quienes tienen las horas contadas en el club de Arroyito.

Punta se busca

El apellido Jhonatan Candia perdió peso porque es titular en Arsenal y ahora los canallas direccionaron la mira del interés hacia otras latitudes. ¿Llegará un experimentado delantero que no tiene lugar en La Plata?