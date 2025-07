Central: cómo trabaja y qué piensa el cuerpo técnico sobre los lesionados respecto al sábado

El Canalla tiene a Malcorra, Campaz y Mallo con molestias. No están confirmados ni descartados, pero hay un contexto que obliga a tomar recaudos

A muy poco de haberse iniciado el torneo Clausura, el problema de las lesiones o molestias musculares comenzó a ser preponderante en Central, más allá de que por lo poco que se sabe hasta ahora no se trata de casos serios. Después del triunfo ante Lanús, que generó un gran alivio, Ariel Holan está frente a la decisión de incluir o no ante San Martín de San Juan a los tres futbolistas que vienen de quedarse afuera del partido contra Lanús: Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz y Facundo Mallo. El contexto hace pensar que ante la mínima duda se mantendrán fuera del equipo. No obstante, quien tendría un poco más de chances es Nacho.