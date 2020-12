Central clavó un cierre digno en Banfield

Fue un cierre de fase regular que no alteró los planes porque Central no jugaba por nada, más allá de que no podía empeorar su andar en el torneo. El equipo del Kily González sabía de antemano que visitaba a Banfield para cumplir con el fixture. Desde lo escénico no lució. Tampoco hizo papelones. Le bajó la persiana de la zona de grupos con dignidad. El 1 a 1 en el sur bonaerense dejó como saldo favorable que los juveniles que actuaron no desentonaron.