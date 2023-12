Central cayó ante River, aunque igual resplandece como el sol

Habría que hacer memoria para encontrar una derrota en Central que prácticamente no causara dolor, una bronca efímera y raquítica, fácilmente de canalizar. Posiblemente jamás haya ocurrido en la historia canalla y por eso la rareza sentimental de esta final perdida frente a River en la lucha por el Trofeo de Campeones. No habrá chance de viajar donde los organizadores dispongan en febrero del año próximo para disputar la Supercopa Internacional, pero qué le van a hablar hoy a los hinchas de Central de ese paso que quedó trunco si hace exactamente una semana este equipo de Miguel Ángel Russo se había consagrado campeón de la Copa de la Liga después de largos 36 años sin títulos en torneo locales. Esta vez no hay llantos, hay algún que otro lamento, pero no aparecerá el más mínimo reproche. Nada de eso. Lo que hay hoy en Arroyito es un eterno agradecimiento al plantel, cuerpo técnico y dirigencia por el logro obtenido hace días en el Madre de Ciudades, donde ahora no pudo con River en un partido en el que se vio ampliamente superado y perdió claramente por 2 a 0 que en cierta forma fue mentiroso. Central cierra el año como el último campeón del fútbol argentino y es lo que cuenta.