Central cambia el chip y sale al ruedo en Copa Argentina

Para Central el fútbol no se detiene y por más que el contexto sea otro, las exigencias estarán a la orden del día. El primer paso en Copa Argentina debe darse de manera firme por un sinfín de razones, esencialmente porque es un torneo que al canalla siempre le cayó bien, pero que en los últimos años no logró estar a la altura y por esos las eliminaciones tempranas, ante rivales del ascenso, como el que le tocará esta tarde-noche (a las 19.45) en el 15 de Abril . Douglas Haig es el escollo a sortear para seguir en carrera, pero a partir del cual se podría obtener un envión anímico importante de cara a la recta final de la Copa de la Liga , donde el margen de error ya es demasiado pequeño. De sortear este encuentro de 32avos de final, Central se medirá en la próxima instancia con el ganador del choque entre Barracas Central y San Miguel .

El momento futbolístico de Central no es el ideal, pero el hecho de arribar a este partido con un triunfo bajo el brazo no es poco. El semblante no hubiese sido el mismo después de la caída contra Huracán y peor todavía después de Vélez. Así, desde ese punto de vista, hay un aliciente que el canalla tiene al alcance de la mano.