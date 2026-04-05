Liga Federal de Básquet: Central no hizo pie en Marcos Juárez y cayó ante San Martín

En su quinta presentación en la Liga Federal de Básquet, Central perdió por 85 a 51 contra San Martín en Marcos Juárez

Central nunca encontró el partido y sufrió su segunda caída en la Liga Federal de Básquet.

En el marco de la quinta fecha de la zona B de la Conferencia Litoral de la Liga Federal de Básquet , Central perdió en condición de visitante ante San Martín de Marcos Juárez por 85 a 51. El Gaucho fue muy superior y construyó una victoria contundente en casa.

En el ganador hubo un goleo repartido, aunque sobresalieron Graef con 20, Espíndola con 17, Alderete con 11 y Barros con 10. En la visita la figura fue Matías Martínez con 10 tantos, acompañado por Santiago García Facal con 9, más Burgo y Paoloni con 7.

Pierdominici, con su planteo, dio a entender que el Gaucho iba a buscar el triunfo desde el inicio mismo del juego. A pesar de eso, el partido comenzó con algunas imprecisiones, hasta que aparecieron los tiros desde el exterior de Espíndola, que arrancó muy preciso, junto a Molina y Graef. El Gaucho rotó prácticamente todo el plantel y logró llegar al cierre del primer peldaño arriba 20 a 15.

En el segundo cuarto se vio la mejor versión de San Martín, logrando ajustar la marca, obteniendo varias canastas de rápidos contragolpes y manteniendo la efectividad en el tiro externo. Esto le permitió acrecentar la diferencia y de esta manera se llegó al final del cuarto 43 a 26.

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Central no pudo remontar el partido

Central, tras el descanso largo, intentó una remontada que solo quedó en eso, ya que rápidamente el local dilapidó cualquier posibilidad de reacción. Graef, Espíndola y Alderete continuaban convirtiendo y, entre más aciertos que errores, se llegó al cierre del tercer período con un contundente 57 a 38.

En el capítulo final ya estaba todo definido y el Gaucho reguló las acciones, sin darle posibilidades de acercamiento a Central. No solo eso, sino que continuó rotando el plantel y ampliando la diferencia, a puro contragolpe y tiro externo. Así, San Martín obtuvo una clara victoria de local, edificada en una intensa defensa y un correcto trabajo ofensivo.

La tabla y lo que viene en la Liga Federal de Básquet

En el grupo B de la Conferencia Litoral, Temperley y Olimpia de Venado Tuerto lideran con un récord de 3-1 Luego lo siguen Gimnasia 2-2, Argentino de Marcos Juárez 2-2, San Martín de Marcos Juárez 2-3, Central 2-3 y cierra Náutico con 1-3.

La actividad en la Liga Federal para los equipos rosarinos sigue este domingo desde las 20.30 cuando Náutico sea local de Argentino de Marcos Juárez, mientras que el jueves Gimnasia recibirá a Olimpia de Venado Tuerto.

Fuente y foto: Prensa San Martín