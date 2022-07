Central buscará tirarle más fuego a la caldera del diablo

Dos potencias devaluadas se verán las caras en Avellaneda . Central afrontará una nueva odisea por la Liga Profesional. Visitará al también convulsionado Independiente , que puertas hacia adentro arde de impotencia por diversos factores. El canalla buscará este sábado a la tarde darle un golpe de gracia al rojo, que sigue muy cacheteado por la reciente caída en el clásico ante Racing. Incluso se quedó sin entrenador por la renuncia de Eduardo Domínguez. Los auriazules pondrán además a prueba su performance fuera del Gigante, donde acumulan siete derrotas consecutivas. Carlos Tevez confesó públicamente no tener definido el equipo. Pero buscará y hará todo lo posible para quebrar la racha adversa y así calmar las aguas en Arroyito. Además un triunfo le permitirá llegar al clásico contra Newell’s con un semblante esperanzador.

Todo parece indicar que Central tiene una presa débil sobre sus ojos. Pero no es tan así. El equipo de Tevez también tiene sus limitaciones. Como además la necesidad de obtener un triunfo inmediato. No solo para sumar en los promedios y ganar una cuota de confianza interna sino para apaciguar ciertos cortocircuitos que se viven en la intimidad institucional a raíz del sensible cuadro futbolístico y financiero. Ni hablar de lo institucional, donde la arena política comenzó a mostrar las primeras cartas de cara a las elecciones presidenciales que se desarrollarán el próximo 30 de octubre.

No caben dudas de que este desafío será más que relevante. En realidad, el estadio será un hervidero porque aún sigue quemando en el orgullo la derrota ante Racing la fecha pasada, que determinó además la renuncia de Domínguez. Para los anfitriones no será una fecha más del torneo doméstico, que lo tiene en la misma línea de pobreza que el canalla (ambos con siete puntos ocupan los puestos de abajo).

El rojo pondrá un equipo bajo el mando del interino Claudio Graff. Pero la dirigencia tiene varios apellidos para reemplazar a Domínguez. El principal es Gabriel Heinze. Pero hay otros potenciales apellidos como Frank Kudelka, Ricardo Gareca, Mauricio Pellegrino y Martín Palermo.

Mientras tanto, la realidad marca que el reto inmediato de Independiente es capear el temporal y volver al triunfo luego de tres porrazos seguidos: ante Patronato (1-3), Platense (1-3) y Racing (0-1). Del otro lado del campo tendrá a un Central también muy urgido de puntos. Y que también acopia una campaña adversa jugando fuera de los límites de Arroyito.

No obstante, hay que resaltar que Central viene de vencer Sarmiento en el Gigante. Esa gran alegría le permitió también cortar una serie de tres derrotas consecutivas. Por eso este partido en Avellaneda pinta para ser clave para Carlos Tevez, que buscará usufructuar el mal momento del rojo y cortar la serie de porrazos en serie que sufre el canalla cada vez que sale de su casa.

El Apache tendrá un nuevo examen al frente de un equipo que aún no expresa en campo lo que tiene en mente. Ya sea porque suma pocos días al frente del cargo como por otras circunstancias. Lo que sí tiene claro Carlitos es que pretende un equipo ofensivo y de buen pie.

A eso hay que inyectarle que Tevez anhela ganar en cada escenario que se presente. Aunque esta tarde será especial. No porque tenga a un devaluado Independiente frente a sus narices. Sino porque buscará pegarse la vuelta de Avellaneda con los tres puntos bajo el brazo para engordar el promedio, trepar posiciones y encarar la preparación del clásico frente a Newell’s con un semblante esperanzador. Porque el jueves próximo el Apache también jugará su partido ante la lepra debido a que la masa canalla copará el Gigante con la sola idea de festejar un triunfo ante el eterno rival.

Posibles formaciones

Independiente: Sebastián Sosa; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Insaurralde y Lucas Rodríguez; Lucas Romero, Iván Marcone; Lucas González y Tomaz Pozzo o Gabriel Hachen; Leandro Fernández y Facundo Ferreyra. DT: Claudio Graff.

Central: Gaspar Servio; Ismael Cortez, Facundo Almada. Cristian Báez y Lautaro Blanco; Facundo Buonanotte, Walter Montoya, Ignacio Malcorra y Marcelo Benítez o Gino Infantino; Franco Farías o Mateo Tanlongo y Jhonatan Candia. DT: Carlos Tevez.

Cancha: Independiente

Arbitro: Yael Falcón Pérez

Horario: 15.30

TV: Espn Premium.