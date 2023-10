Central busca el mejor envión final para coparse de verdad

Russo fue claro al decir que lo importante es sumar. El DT sabe que Central no mejorará desde lo colectivo.

Tiene la oportunidad de cerrar la temporada con una gran cosecha. La producción actual le está permitiendo a Central ingresar a la próxima Copa Sudamericana. También es verdad que si logra acopiar puntos gordos afuera del Gigante puede hacer saltar la banca e inscribir su nombre en la Libertadores. El canalla buscará obtener el mejor envión en pos de llegar a la meta con un pasaje internacional en sus manos. El equipo de Miguel Russo desanda un irregular peregrinar en la Copa de la Liga desde lo colectivo. A eso hay que sumarle que el equipo está obligado a no desregular más la marcha porque podría quedarse sin nada a final de la temporada.

Le quedan por ofrecer cinco presentaciones. Central ya no mostrará una versión sólida o confiable como esperaba toda la comunidad cuando arrancó este certamen. No hay margen posible para conquistar esa anhelada evolución que jamás llegó. Russo no supo darle el salto de calidad que necesitaba el canalla en esta competencia tras una primera parte casi sorprendente desde lo numérico.