Central: en Arroyito apuntan de lleno hacia Huracán

No hay margen para el relax. Central no tuvo prácticamente tiempo para disfrutar del triunfazo ante Newell’s porque la apretada agenda se lo impide. El fixture de la 8ª fecha de la Copa de la Liga marca que el canalla deberá presentarse este jueves en Parque Patricios para visitar a Huracán, desde las 21.30. Lo positivo es que la vuelta al trabajo de este lunes marcó que no tiene bajas. Por lo tanto, Miguel Russo podría repetir formación si lo desea.