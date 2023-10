Central apenas rescató un punto insípido ante Vélez

Un penal muy discutido y repetido hasta el hartazgo en el VAR derivó en una mano penal dentro del área de Vélez y el empate de Central a través del ingresado Maximiliano Lovera en el complemento. Apenas eso fue lo que hizo el equipo de Russo, un punto insuficiente que salvó el invicto en el Gigante pero no le permitió meterse en Copa Libertadores, a la vez que tampoco arrimar a los cuatro puestos de clasificación a la definición de la Copa de la Liga. El rival fue mejor y lo ganaba bien en el primer tiempo, y en el complemento con los cambios los canallas equilibraron pero no mucho más. Nunca estuvieron cerca de una victoria que necesitaba para escalar.

Para el complemento Russo mandó a la cancha a Lovera y Sandez por Toledo y Alan Rodríguez, y a los 6' tuvo una buena aproximación, pero Malcorra la demoró una eternidad. Al fin apareció Campaz para una buena maniobra por izquierda, se la cedió al 10, pero su demorado zurdazo fue sacado por Valentín Gómez, que tuvo tiempo para interponerse en lo que fue la mejor acción canalla del partido.

Pero a los 14' Vélez tuvo el segundo. De un tiro libre desde la izquierda, otra vez apareció Castro por atrás y de sobrepique, solo, la tiró sol por arriba del travesaño.

Pero luego de pasar la zozobra llegó el oasis para Central. Luego de un córner desde la izquierda, llegó el pase de Campaz a Malcorra y el centro que rebotó en Pizzini y se fue al córner.

Eso dio Rey Hilfer pero las protestas canallas y la llamada del VAR revirtieron la situación, aunque nunca quedó claro si fue mano o pierna del jugador de Vélez, que por cierto no protestó mucho. Y fue el 1-1 a través de Lovera, que pidió patearlo.

A partir de ahí Central desapareció de escena, no aprovechó el envión y recién en el adicional pudo tener la chance del segundo en oro centro de Campaz en que chocaron arquero y defensor, y no le quedó al ingresado Martínez Dupuy. Muy poco, como el adicional de solo 7 minutos que dio Rey Hilfer luego de haberse demorado esa cantidad en sancionar el penal. La actuación del juez, tan opaca como la de una noche olvidable para el equipo de Russo, que no dio el salto que necesitaba.

