Central: además de los cambios obligados va Giaccone por Infantino

Central tiene equipo confirmado para recibir al campeón River y tal como se preveía, el entrenador Miguel Angel Russo se inclinó por Lautaro Giaccone en lugar de Gino Infantino , por lo que el canalla presentará tres modificaciones respecto a los once que vienen de igualar 1-1 ante Racing. Los otros dos cambios son obligados: los ingresos de Juan Cruz Komar y Agustín Toledo por los suspendidos Carlos Quintana y Kevin Ortiz , respectivamente.

Russo no dio explicaciones al respecto, pero no sería descabellado pensar que haya tenido en cuenta el gran partido que hizo Giaccone ante Boca (2-2) en el Gigante, en el que no sólo convirtió un golazo, sino que fue la figura del encuentro.