Castro entró, tuvo para definirlo en un penal y se lo perdió

Intermitente. El volante creativo reemplazó a Balzi en la segunda etapa, pero no fue el conductor que se necesitaba.

Son días especiales para Nicolás Castro. Suplente en Newell’s desde que comenzó el torneo, su futuro parece estar lejos del Parque, siendo seguido de cerca por el club alemán Eintracht Frankfurt. Mientras no haya definición acerca de dónde continuará la carrera, su presente sigue ligado al Parque. Javier Sanguinetti lo metió ayer en el segundo tiempo y el diez tuvo un penal para definir el partido. El remate no fue muy esquinado y entre el manotazo de Guido Herrera y el palo le ahogaron el grito de gol. La lepra debió sufrir hasta el final y en parte fue por responsabilidad del talentoso creativo rojinegro, por ese tiro que no pudo meter desde los doce pasos.