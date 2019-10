Matías Caruzzo es uno de los máximos referentes de Central, y desde su experiencia exhibió hoy durante la conferencia de prensa el equilibrio para analizar el presente futbolístico: "Es una realidad que hace seis partidos que no podemos ganar, pero también es cierto que el equipo muestra solidez y que es un equipo serio. Estamos tranquilos en ese sentido y satisfechos, por otro lado con la bronca lógica de no haber podido ganar el otro día con el esfuerzo que se hizo".

Más allá de que Central no haya perdido en la Superliga, el defensor analizó: "Ganar hay que ganar todos los partidos, algunos tendrán más importancia que otros, pero todos valen 3 puntos y son importantes, más para nosotros que queremos pelear e ilusionarnos para terminar la mitad del torneo de la mejor manera. Seguiremos luchando".

"Nosotros planteamos el partido de local y de visitante con intención de ganarlo y sumar de a tres, somos unos de los invictos, pero nos gustaría estar más arriba en la tabla de posiciones. Hay que ser ambiciosos, pensar en grande, tratar de conseguir buenos resultados y ganar que es lo que está costando. Por eso nos quedamos con bronca el otro día, pero más allá de las necesidades, a mi me gusta mirar la tabla de posiciones del torneo", enfatizó Caruzzo cuando lo consultaron sobre el promedio.

Claro que el zaguero central también hizo una diferenciación entre los empates con los equipos santafesinos y el último frente a Racing: "No veníamos jugando bien, entiendo que con Colón no había sido bueno, con Unión tampoco. Hubo un cambio y en ese sentido estamos tranquilos. Me quedo con lo que fue el partido con Racing, porque fuimos superiores y merecimos ganarlo, eso está más que claro".

También desde su rol Caruzzo puso en valor a todo el plantel profesional: "No juega Barbieri por la lesión pero cualquiera de los que está en ese puesto lo puede hacer de igual manera, incluso Facundo Almada. Es una competencia sana donde tenemos que estar bien todos para que cuando nos toque jugar, poder responder. Me gusta hablar de lo colectivo y no tanto de lo individual. Hay un buen plantel, hay buenos jugadores y buena gente sobre todas las cosas. Tenemos que generarle al cuerpo técnico un problema a la hora de decidir el equipo"