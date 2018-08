Carloni y Di Pollina aseguran que "el Foro no se rompe"

De un lado: "El Foro no se rompe". "La reunión fue un respaldo a la figura de Ricardo, que merece todo nuestro respeto". "El Crece tiene la mayor de las consideraciones hacia él". "Le pediremos a Raúl que haga públicas las disculpas". Del otro: "El Foro no se rompe". "Me quedó claro que fue el pensamiento de una sola persona". "No necesito una disculpa, porque sentí el respaldo del resto de la dirigencia y de muchos socios". La comisión directiva en pleno de Rosario Central, o casi, porque no estuvo precisamente el presidente Raúl Broglia, se reunió ayer en la sede de calle Mitre para transmitir un mensaje contundente de unidad hacia afuera, hacia el electorado que a fines de setiembre deberá elegir la continuidad del oficialismo o pasarle el mando hacia los opositores. Si se decodificará así o no, se verá. Hubo un cimbronazo claro, expuesto públicamente, provocado por el mismo titular canalla y habrá que ver si la onda expansiva queda acá o se profundizará. La reacción inmediata apunta a minimizar el daño.

Las primeras declaraciones que encabezan la nota fueron del que hoy asoma como el candidato a presidente de Central por el oficialismo, Rodolfo Di Pollina. Aunque recién el 18 de agosto deberán quedar definida la conformación de las listas, parece una fija que el hombre apuntado por Broglia para conducir los destinos auriazules en los próximos 4 años será el actual secretario, del riñón de la agrupación más fuerte del Foro, el Crece. Y que el actual vice segundo, Ricardo Carloni, será su acompañante en la fórmula más allá de que mantiene sus apetencias de ser el principal candidato, para el cual dice sentirse preparado. Pero claro, el propio presidente canalla que dejará el cargo luego del 30 de setiembre, detonó la convivencia con una declaración explosiva y que reafirmó lo que todos saben: que no lo quiere al principal referente de la agrupación Soy Canaya. "Si Carloni va como candidato a presidente, yo me voy a mi casa", dijo horas antes del debut del ciclo del Patón el jueves, por la radio LT3. Semejante frase, típica suya por otra parte, obligó a una reunión de emergencia para apuntalar la unidad del Foro y de ambos sectores se buscó poder reafirmarla.

"El es genuino y calentón, pero después se arrepiente y pide disculpas", sostuvo Di Pollina sobre Broglia, en diálogo con Ovación. "A varios ya nos dijo que se equivocó y esperamos que lo haga público", dijo. Y agregó inmediatamente que "la reunión fue un respaldo ante todo a la figura de Ricardo, que merece todo nuestro respeto. El Crece tiene la mayor de las consideraciones hacia él". Y el posible candidato a presidente remarcó que "las diferencias que puedan surgir siempre hay que tratarlas hacia adentro. Por eso que se haya hecho pública fue una equivocación y en estos casos siempre es bueno reconocerlo". Y para no dejar dudas de que ayer se buscó reafirmar la unidad del oficialismo, el actual secretario aseveró: "El Foro no se rompe".

Las mismas palabras usó un rato después Carloni en diálogo con este diario. El vicepresidente canalla expresó que si "Raúl (Broglia) considera que debe disculparse, mejor, porque todo el mundo puede equivocarse, pero siento que no hace falta porque la reunión me dejó en claro que fue el sentir de una sola persona y no del resto de la comisión. La tristeza que sentí el jueves por esas declaraciones que efectuó se transformó en tranquilidad por el apoyo de mis pares, de Rodolfo (Di Pollina) y de innumerable cantidad de socios que me llamaron para solidarizarse conmigo".

En ese sentido, Carloni señaló que además del "apoyo unánime" que le dieron en la reunión, había recibido comunicaciones de las distintas agrupaciones que conforman el Foro. "La comisión me respaldó y quiero destacar especialmente a Luciano (Cefaratti), que es un amigo, y a Martín Lucero, de Marcca. El Crece por supuesto que tiene preponderancia en el Foro, pero si el club está como está hoy, ordenado institucionalmente, también es por el gran aporte de Marcca y Soy Canaya, porque esto fue siempre un proyecto colectivo que derivó en la construcción de una gestión positiva". Y agregó que "en lo personal, con aciertos y con errores, en estos cuatro años le di todo lo que tenía al club".

El malestar interno que estaba implícito, Broglia lo sacó a la luz. Pateó el tablero y desparramó las piezas. Ayer fue el intento por volver a unirlas. "El Foro no se rompe". Ese fue el dicho que tendrá que traducirse en el hecho.