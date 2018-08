El caso de la venta de Ruben sigue abierto

Lo que parecía un trámite hecho al que sólo le faltaba la firma se tornó en un espontáneo baño de incertidumbre. Marco Ruben deberá seguir esperando con la valija en la mano para poder emigrar de un momento a otro. Santos había formalizado una oferta a través del representante del jugador. En Central, incluso, estaban confiados en sellar el traspaso ayer mismo. Pero sorpresivamente se empantanó todo porque no recibieron señales desde el vecino país. Según constató Ovación anoche, el club brasileño no avanzó formalmente. Aunque otras voces canallas consultadas estipularon que el pase se frenó por algunos factores que involucran a la mediación. No obstante, la comisión directiva que encabeza Raúl Broglia confía en que hoy mismo se defina este tema para cerrar el caso de una vez, ya que el tiempo ahora apremia de verdad.

Antes de jugar ante Juventud Antoniana de Salta por Copa Argentina, la dirigencia auriazul deslizaba por lo bajo que ya estaba casi todo cocinado para traspasar a Ruben. De hecho, Marco vivió una noche especial en Santa Fe. Hizo el primer gol de los seis que hizo el equipo del Patón Bauza y fue ovacionado en todo momento por la gente.

Incluso cuando salió para cederle el lugar al Chaqueño Germán Herrera mostró marcados gestos de que se estaba despidiendo del club que ama. No en vano saludó en cancha a cada compañero que se le fue cruzando y elevó además con marcada firmeza sus manos a la fiel masa mientras coreaba su nombre.

Sin embargo, lo que ayer debía ser un día de negociación para finiquitar la transferencia terminó siendo una jornada tediosa e incierta para los canallas. Porque se cansaron de hacer llamados internos. Fue así que el cruce de diálogos con el representante del atacante, Andrés Miranda, fue permanente.

El argumento que recibieron en todo momento los directivos fue que Santos no avanzó. Toda una rareza. Mientras que algunas fuentes del club auriazul especularon con que la operación no siguió su curso porque los brasileños tenían que terminar de darle forma al contrato de Ruben y ver quién se haría cargo de la carga impositiva.

A toda esta mescolanza hay que sumarle que ayer el entrenador del conjunto paulista, Cuca, salió a copar la parada en cuanto a la imagen de Marco. Brindó una conferencia de prensa y mostró una extraña postura al exteriorizar que no era el momento ideal para contratar al capitán canalla.

"Son temas delicados de hablar, pero lo voy a hacer igual. Tenemos cinco extranjeros y vamos a traer un sexto. Generalmente en ese momento requiere adaptación y no tenemos tiempo para nada. Si pudiéramos dentro de la necesidad traer quien conozca territorio, que conozca el campeonato Brasilero, es un tiempo ahorrado. Me gusta Marco Ruben, ventilé el nombre de él, pero no entiendo que sea el momento ideal para traerlo", declaró el entrenador.

¿Y ahora? En Central están que trinan y a la vez están envueltos en una gran incertidumbre. Porque dependen realmente de la oferta que ponga sobre la mesa el empresario Andrés Miranda, quien está manejando el destino del goleador. Aunque a la vez confían en que hoy habrá novedades en concreto porque la intención de la directiva es darle un corte a este particular tema. Todo indica que habrá definición. Porque luego tendrán que salir a buscarle un reemplazante a su goleador. El nombre apuntado es el colombiano Teo Gutiérrez, aunque no será una sencilla tratativa, siempre y cuando la novela de Ruben ofrezca un final feliz como todos anhelan.