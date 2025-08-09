La natación rosarina se unió en un conmovedor homenaje a Matías Bottoni en el club Echesortu

En el marco del torneo organizado por la Federación Rosarina de Natación, más de 300 personas llevaron su apoyo al joven nadador accidentado en Buenos Aires

La fría mañana de este sábado no fue impedimento para que el club Echesortu se desborde de emoción, solidaridad, amor y nadadores, todo en torno a Matías Bottoni , el joven que logró atravesar a cada persona que conocía su historia. El joven de 17 años, que se recupera tras un grave accidente en la cervical, fue el eje de un homenaje sorpresa en la institución que lo vio crecer como deportista .

Minutos antes de las 9 las puertas de Echesortu se abría con cada asistente que llegaba para participar de una nueva fecha del circuito de la Federación Rosarina de Natación y que sirvió de marco para el homenaje a Matías Bottoni. La pileta del club de calle San Nicolás al 1300 desbordaba de nadadores y el público, los que quedaron rezagados se paraban en puntas de pie o miraban por los huecos que se generaban entre las cabezas por delante.

Desde la puerta se podía escuchar los preparativos, los deportistas preparándose y las familias buscando el mejor lugar para ver la competencia. Todo un barullo que quedó atrás cuando Gustavo D’Andrea , entrenador de Echesortu y de Bottoni, tomó la palabra para dar inicio a la actividad, no sin antes recordar y enviarle fuerza a Matías. Junto al coach, Valeria Grimaux , mamá del joven nadador, que visiblemente emocionada dijo: “ Sin la ayuda de la gente no estaría vivo. Es muy difícil pero él sigue adelante. Tenemos fe. Gracias ”.

Luego llegó el momento íntimo donde se cruzaron los abrazos entre Valeria, Gustavo y Florencia , la mamá de la novia de Matías, Martina, una nadadora de Echesortu que con tan solo 18 años acompaña día a día a su pareja la compleja rehabilitación en Aprepa de San Jerónimo Sud.

Era la primera vez que Valeria Grimaux pisaba Echesortu desde el 10 de mayo, el día que su hijo sufrió el grave accidente en el Campeonato Nacional de Mayores que se disputó en Buenos Aires. Era la primera vez que Valeria estaba frente a una pileta desde aquel día. Lo hizo junto con D’ Andrea, que de a poco se va reincorporando a sus funciones como entrenador y desde hace tres meses no estaba comandando al “Eche” en una competencia.

Matias Bottoni 9.8 (2) Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Ambos se encontraron con un emocionante panorama cuando los competidores saltaron a la pileta con gorros especiales. “Todos por Mati”, rezaba el accesorio y grullas que acompañaban el diseño. El origami también se replica en las paredes del club y son una señal de fuerza para el joven nadador. En la clínica de San Jerónimo más de 8.000 mil grullas adornan la habitación de Bottoni.

Bottoni Meolans 9.8

No es la primera ni la única demostración de cariño hacia Matías Bottoni. Desde el primer día de su accidente se extendieron las manos de la solidaridad cuando la familia tuvo que juntar 60 millones de pesos para la primera operación hasta cada colecta, campaña o mensajes de aliento, que supieron llegar desde lugares muy apreciados. Bottoni tiene como ídolo al deportista olímpico José Meolans y el cordobés se hizo eco de la situación del joven de 17 años, manifestando su acompañamiento y hasta se fotografío con el especial gorro de Matías.

La fecha comenzó minutos después del homenaje, cerca de las 9.30, donde 250 nadadores de entre 7 y 17 años de las categorías promocionales se lanzaron a la pileta de Echesortu. Más tarde, será el turno de 150 deportistas federados. Todos con el gorro y el apoyo a Bottoni.