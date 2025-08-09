El podio de Central: Jorge Broun tuvo dos atajadas determinantes para el empate en Tucumán

El arquero dudó en algunas salidas, pero cuando fue exigido respondió con eficacia. Franco Ibarra y Enzo Giménez, otros que cumplieron

La formación titular de Central que se presentó en la cancha de Atlético Tucumán.

Jorge Broun otra vez fue el punto más alto de Central y extendió la racha de su arco invicto. Franco Ibarra y Enzo Giménez fueron los otros dos que se subieron al podio, en el empate sin goles frente a Atlético Tucumán.

Jorge Broun 7: si bien tuvo un par de salidas dubitativas, con dos atajadas fundamentales Central se lleve algo del Jardín de la República

Enzo Giménez 6: cuando pasó a jugar en la mitad de la cancha en el segundo tiempo, compensó la falta de marca que tuvieron los canallas en los primeros 45 minutos.

Facundo Mallo 4,5: uno de los partidos más flojos del uruguayo. Tuvo dos yerros que le pudieron haber costado caro al equipo.

Carlos Quintana 5,5: siempre cumple. Y si bien quedó pagando en alguna jugada, redondeó un buen partido.

Agustín Sández 5: el Decano no atacó mucho por su sector y no se proyectó como en otros partidos.

Tomás O’Connor 4: nunca se halló en el juego, el esquema nunca lo favoreció y sigue desperdiciando chances para demostrar lo gran jugador que es.

Franco Ibarra 6,5: fue la segunda figura del equipo. Se paró adelante de Mallo y Quintana, e intentó ser el primer pase de salida.

Ignacio Malcorra 5: no aportó la cuota de fútbol que necesita el equipo, pero colaboró con la marca en la mitad de la cancha.

Ángel Di María 5,5: cuando toca la pelota se nota que está intacto. Falta que encuentre circuitos de juego con sus compañeros. Se cansó y pidió el cambio.

Jaminton Campaz 4,5: no fue la noche del colombiano. En el primer tiempo se cerró mucho a pesar de que Holan le pedía lo contrario y tuvo en sus pies la más clara para llevarse los tres puntos.

Alejo Veliz 5: tras un primer tiempo donde pasó inadvertido, en el segundo estuvo más activo, al menos aportando lucha.

Leer más: Central sumó un punto importante en Tucumán, pero su juego todavía sigue en penumbras

Los que ingresaron:

Emanuel Coronel 6: buen partido. Clausuró su sector cuando entró para jugar los últimos 45 minutos

Gaspar Duarte -: entró en el cierre para tratar de darle profundidad al equipo.

Giovanni Cantizano -: unos pocos interesantes. Es que casi no tuvo tiempo de nada.

Enzo Copetti -: ingresó con el partido casi cerrado.

Juan Cruz Komar -: entró en el tiempo adicional y no fue requerido.

El DT Ariel Holan 5: el 4-3-3 que ideó no le funcionó. Pero el equipo sigue sumando y en el fútbol mandan los resultados.