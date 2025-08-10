Trabajo detectó una baja del empleo en negro en Rosario

En el último año, aumentaron las inspecciones del ministerio provincial y la tasa de personas no registradas descendió al 42%. Las actividades con mayor informalidad son el comercio y la gastronomía

La intervención en el sector de la construcción respondió a una prioridad institucional en salud y seguridad en el trabajo, ante el crecimiento de accidentes graves y fatales en obras.

El Ministerio de Trabajo de la provincia detectó una leve baja del empleo en negro en Rosario . En el último año, aumentaron las inspecciones laborales y la tasa de empleados no registrados descendió del 43 % al 42 % , mientras subió al 60 % la de trabajadores que se ponen en blanco tras la fiscalización . En 2022, la cifra en negro era del 49 %, 7 puntos más alta que la actual.

Puntualmente, las actividades con mayor informalidad son el comercio y la gastronomía . "El comercio es el rubro que más se inspecciona debido a su magnitud. El gastronómico se conoce por su fluctuación e inestabilidad ; es decir, por trabajadores llamados golondrinas, que rotan de un lugar a otro sin encontrar estabilidad, por lo que se dificulta su registración. Los sindicatos de Empleados de Comercio, Gastronómicos y Confiteros acompañan fuertemente para mejorar los controles", apuntaron desde la provincia.

Una de las claves del fenómeno fue el incremento sostenido de la fiscalización . Según cifras oficiales, la cantidad de inspecciones en Rosario aumentó un 29 % entre el primer semestre de 2022 (938) y el mismo período de 2025 (1.213) . "Esto refleja una presencia del gobierno más activa y planificada, impulsada por una política clara de regularización de empleo", explicó el subsecretario de Fiscalización del Trabajo provincial, Jonatan Páez.

Así, el 2022 cerró con 2.005 inspecciones, el 2023 con 1.992, y 2024 con 2.610. "Con las proyecciones actuales, 2025 podría finalizar con más de 3.200 inspecciones, lo que implicaría un incremento superior al 25 % respecto al año anterior", estimó Páez.

De la mano de este incremento en los controles, también hubo un mayor volumen de trabajadores relevados. En el primer semestre de 2025 se relevaron 4.250 trabajadores, el valor más alto de los últimos cuatro años. Este crecimiento, según las autoridades, se vincula con el aumento de operativos en el rubro de la construcción donde suelen encontrarse más trabajadores que en las inspecciones promedio.

De este modo, en 2022 se relevaron 7.089 trabajadores, en 2023 fueron 5.742, y en 2024 fueron 6.287. En 2025, con 4.250 trabajadores ya relevados sólo en el primer semestre, se proyecta un cierre anual que marque el mayor nivel de cobertura de los últimos años.

De oficio

A partir del 2024 se incrementaron de forma considerable las inspecciones de oficio como política de gobierno, manteniendo una agenda diaria de trabajo. Las inspecciones de oficio pasaron de representar apenas el 6% de las intervenciones en Rosario al 67 % en 2025, consolidándose como eje estratégico del Ministerio de Trabajo que decidió dar un giro estructural a la estrategia de fiscalización.

"Este cambio no sólo modificó el volumen de operativos, sino que instauró una nueva lógica basada en la anticipación: ya no se espera la existencia de una denuncia para intervenir. Se planifican operativos proactivos, priorizando sectores y zonas con antecedentes de informalidad, alto riesgo o históricamente desatendidos. Se utilizan criterios territoriales para seleccionar los objetivos, en articulación con la Municipalidad de Rosario", explicó el funcionario.

Paralelamente, hubo una mejora en la registración laboral. La tasa de no registro (TNR) bajó del 49 % al 42 % en los últimos 3 años. En el último año, tuvo una leve baja de un punto (era de 43 % en 2024), vinculada a las inspecciones en construcción, donde la alta cantidad de trabajadores puede influir en el promedio. Si bien se detecta trabajo no registrado, muchas veces ocurre en empleadores con pocos trabajadores, como subcontratistas.

La tasa de regularización, es decir, el porcentaje de trabajadores no registrados que fueron registrados tras la inspección, se mantiene en alza, con valores actuales cercanos al 60 %. "Esta tendencia positiva a la regularización responde a una mirada menos sancionatoria del ministerio, priorizando el vínculo con los sectores para lograr la regularización, que es el objetivo primordial", señaló el subsecretario de Fiscalización.

Radiografía de sectores

Entre los rubros históricamente más críticos, además de la gastronomía y el comercio, deben sumarse a la construcción. Los tres sectores continuaron bajo observación durante el primer semestre de 2025. Pero además se incorporaron nuevos rubros como viveros, jugueterías, heladerías, vinerías y locales de venta de artículos para celulares, lo que marca un criterio más amplio de fiscalización, que va más allá de los rubros “tradicionales”.

Por el lado de la construcción se realizaron más de 300 inspecciones, con cerca de 2.000 trabajadores relevados y una tasa de no registro del 2 %. "Si bien las empresas principales suelen cumplir con la registración, las irregularidades aparecen en subcontratistas, cuadrillas tercerizadas y contratistas secundarios. Además, la intervención en el sector respondió también a una prioridad institucional en salud y seguridad en el trabajo, ante el crecimiento de accidentes graves y fatales en obras", detalló Páez.

En comercio, con una cifra de trabajo en negro promedio del 33 %, se mantiene como uno de los rubros más inspeccionados por su extensión territorial y su presencia masiva en Rosario. "Se observan altos niveles de informalidad en pequeños locales, y mejores condiciones en cadenas o franquicias. La coordinación con la Municipalidad permitió realizar intervenciones más efectivas en minimercados, autoservicios, panaderías y distribuidoras", abundó.

Por último, en la gastronomía la informalidad sigue siendo alta (39 %), especialmente en turnos nocturnos y en sectores con alta rotación de personal. "No obstante, los indicadores muestran una mejora sostenida respecto de años anteriores, fruto de la continuidad de los controles y del trabajo articulado entre organismos", dijo el funcionario de la cartera laboral.