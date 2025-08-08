La Capital | Información General | videojuego

Creó un videojuego inspirado en el streaming submarino de los científicos del Conicet

La docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata ideó el entretenimiento para homenajear a la ciencia del país y repudiar el ajuste de Milei

8 de agosto 2025 · 16:55hs
La campaña desarrollada por científicos del Conicet y el Schmidt Ocean Institute no para de generar repercusiones.

La campaña desarrollada por científicos del Conicet y el Schmidt Ocean Institute no para de generar repercusiones.

El streming submarino que realizan más de 30 investigadores del Conicet, junto con la ONG estadounidense Schmidt Ocean Institute, resultó un verdadero éxito de multitudes por la calidad del registro visual jamás visto sobre la plataforma marina argentina, a tal punto que se crearon playlists, remeras, memes, reels y hasta un videojuego desarrollado por una docente e investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

La profesora creó el juego en homenaje a los científicos que investigan la flora y fauna marina y también para denunciar los recortes del gobierno nacional en ciencia y técnica.

En qué consiste el videojuego

El videojuego consiste en que el usuario controla un robot similar al ROV SuBastian, la tecnología inédita de la campaña del Conicet, y debe atrapar las especies marinas. El jugador puede moverse de izquierda a derecha y con otras dos podrá utilizar las pinzas para agarrar los organismos recolectados por la expedición, como la estrella de mar o el pepino de mar conocido como “Batatita”.

Mientras realiza este trabajo, debe esquivar las motosierras que pasan por el agua. Si se lleva puesta tres veces la herramienta de ajuste del gobierno nacional, la investigación es destruida y pierde.

Embed - TaludMDP

El objetivo del videojuego inspirado en el Conicet

“La idea es hacer un homenaje a la investigación que están haciendo frente a la costa y también denunciar la situación tan difícil que vivimos quienes hacemos investigación en ciencia y técnica con el ajuste brutal que lleva adelante el gobierno nacional”, comentó Libertad Martínez, desarrolladora del juego y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes dijo: “Es un recurso educativo y de divulgación. Quienes estamos en las ciencias somos constantemente atacados con frases como «la ciencia no sirve para nada» o «es un gasto de plata», todo para justificar los recortes presupuestarios”.

Y destacó: “Esta expedición y su furor nos muestra que tenemos que estar orgullosos de la ciencia nacional”.

Según la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en 2025 el gobierno nacional debía invertir el 0,45 por ciento del PBI en el sector, pero sólo destinó apenas el 0,15 por ciento, la cifra más baja en la historia.

Embed - Colossal Squid, 1st Live Observation | Searching for New Species in the South Sandwich Islands

Frente a este panorama, Martínez busca aportar su granito de arena a generar conciencia sobre la importancia de que el país pueda producir su propia ciencia.

“Si bien no soy programadora, algo entiendo del tema y por eso hice el juego. Ahora resta mejorarlo para que pueda ser utilizado. La idea es actualizarlo, arreglar algunos errores de desarrollo y agregar información acerca de cada especie que aparece con ayuda de profesionales de las ciencias naturales”, agregó.

Furor por el streaming del Conicet

El furor del streaming del Conicet es tal que se crearon remeras con la estrella de mar “culona”, memes, llaveros, amigurumis –muñecos tejidos– y hasta stickers.

Además, ya se viralizó el video de un niño jugando a ser biólogo y el mensaje del ya famoso Pedro Bustos, que puso en el chat en vivo: “Hola, soy Pedro, tengo 11 años. Quiero saber qué tengo que estudiar para hacer esto”.

>> Leer más: En medio del furor por el streaming submarino, Conicet va al paro contra el ajuste

En plena ola de ajuste, los más de 10 mil investigadores e investigadoras y 11 mil becarios realizaron de manera reciente una jornada de 48 horas de lucha bajo la consigna “que esta no sea la última generación científica de Argentina”.

Según denuncian trabajadores y trabajadoras del Conicet nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), entre junio de 2023 y junio de 2025, el Conicet perdió 1.684 puestos de trabajo y las renuncias aumentan con mayor velocidad desde el año pasado a la actualidad.

Desfinanciamiento y recortes en el Conicet

Frente al desfinanciamiento y los salarios por debajo de la línea de la pobreza, muchos se van a trabajar al exterior –lo que se conoce como fuga de cerebros– y otros se vuelven polirrubros para poder llegar a fin de mes.

Además, los ingresos a la carrera de investigador científico están paralizados: hay 850 altas pendientes de investigadores y personal de apoyo con concurso aprobado, además de la paralización de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i), principal organismo financiador de proyectos e investigaciones.

La situación de desfinanciamiento y ataque se replica también en otros organismos donde los investigadores trabajan, como el Instituto Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y las universidades.

De hecho, a vísperas del inicio del segundo cuatrimestre, las universidades nacionales anunciaron un paro del 11 al 15 de agosto en reclamo de la recuperación de los salarios y la actualización del presupuesto para las instituciones educativas y para la ciencia y la tecnología.

Noticias relacionadas
Instituto Gamaleya

Vacuna rusa contra el cáncer: por qué es tan especial y qué desarrollo hay en Argentina

En el feriado del 17 de agosto conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. 

¿Cuándo es el próximo feriado y cuánto falta para un fin de semana largo?

Este viernes 8 de agosto se abre un portal especial para los adeptos a la numerología y astrología

El "portal" del 8/8 y las manifestaciones, la tendencia que inunda las redes sociales

La marca prohibida por Anmat se caracteriza por sus productos aromatizantes

Anmat prohíbe una marca de productos domisanitarios

Ver comentarios

Las más leídas

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newells

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newell's

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

Lo último

Arroyo Seco tiene un campeón mundial: Mirco Cuello se apoderó de la corona interina de los peso pluma

Arroyo Seco tiene un campeón mundial: Mirco Cuello se apoderó de la corona interina de los peso pluma

Cristina Kirchner busca que la Corte Suprema le saque la tobillera electrónica

Cristina Kirchner busca que la Corte Suprema le saque la tobillera electrónica

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: Tendría que darle otra patada a Ángel Di María

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: "Tendría que darle otra patada a Ángel Di María"

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

En total fueron 117 los estudiantes de todo el país que volvieron a rendir este jueves en Buenos Aires, ninguno pasó el examen, que fue "mucho más difícil" y poco habitual

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Por Gonzalo Santamaría
Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos
La Ciudad

Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos

Celulosa: el Ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó a audiencia de conciliación
Economía

Celulosa: el Ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó a audiencia de conciliación

Cierre de alianzas para Diputados: diez listas, la ventana de Granata y la jugada de Perotti

Por Facundo Borrego
Política

Cierre de alianzas para Diputados: diez listas, la ventana de Granata y la jugada de Perotti

El equipo de básquet adaptado de Newells sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones
La Ciudad

El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

El frío no se va: cómo estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana
La Ciudad

El frío no se va: cómo estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newells

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newell's

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

En Newells, Juanchón García al final no entró en la lista de convocados

En Newell's, Juanchón García al final no entró en la lista de convocados

Ovación
El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: Tendría que darle otra patada a Ángel Di María

Por Carlos Durhand
Ovación

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: "Tendría que darle otra patada a Ángel Di María"

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: Tendría que darle otra patada a Ángel Di María

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: "Tendría que darle otra patada a Ángel Di María"

Otro jugador que se va Newells: el excapitán de la reserva firmó con un equipo del ascenso

Otro jugador que se va Newell's: el excapitán de la reserva firmó con un equipo del ascenso

El vicepresidente de Atlético Tucumán confirmó homenaje a Di María, pero también le marcó la cancha

El vicepresidente de Atlético Tucumán confirmó homenaje a Di María, pero también le marcó la cancha

Policiales
El equipo de básquet adaptado de Newells sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones
La Ciudad

El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

Quién era Cascarita Ramírez, el barra asesinado que paró en las tribunas de Central y Newells

Quién era Cascarita Ramírez, el barra asesinado que paró en las tribunas de Central y Newell's

La Ciudad
Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos

Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos

El equipo de básquet adaptado de Newells sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

Autoridades de mesa en las elecciones de junio: cuándo será la fecha de cobro

Autoridades de mesa en las elecciones de junio: cuándo será la fecha de cobro

Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan
Economía

Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan

Choque en el centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local
La Ciudad

Choque en el centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Por Patricia Martino

Economía

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

¿Cuándo es el próximo feriado y cuánto falta para un fin de semana largo?
Información General

¿Cuándo es el próximo feriado y cuánto falta para un fin de semana largo?

¿Argentina vive en el horario incorrecto? Un científico del Conicet analizó relojes y costumbres
Información General

¿Argentina vive en el horario incorrecto? Un científico del Conicet analizó relojes y costumbres

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Por Martín Stoianovich

Policiales

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

El plazo fijo se recalienta: bancos ya pagan hasta 39 por ciento anual
Economía

El plazo fijo se recalienta: bancos ya pagan hasta 39 por ciento anual

Guido Zack: Queremos un país territorialmente igualitario

Por Alvaro Torriglia
Economía

Guido Zack: "Queremos un país territorialmente igualitario"

Verónica Colombo juró como reemplazo de Locomotora Oliveras en la Convención

Por Thamina Habichayn
Política

Verónica Colombo juró como reemplazo de Locomotora Oliveras en la Convención

Pelota paleta: por qué el 8 de agosto se celebra el Día del Pelotari

Por Pablo Mihal
Ovación

Pelota paleta: por qué el 8 de agosto se celebra el Día del Pelotari

Muerte del jugador de vóley: la hipótesis del suicidio, cada vez más lejos

Por Matías Petisce
Policiales

Muerte del jugador de vóley: la hipótesis del suicidio, cada vez más lejos

El gobierno fijó el Día del Niño, que dejó de llamarse Día de las Infancias
Información General

El gobierno fijó el Día del Niño, que dejó de llamarse Día de las Infancias

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newells a un jugador marginado
OVACIÓN

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newell's a un jugador marginado

El tiempo en Rosario: pronostican un viernes despejado pero frío
La Ciudad

El tiempo en Rosario: pronostican un viernes despejado pero frío

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros
Policiales

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

Crimen de un metalúrgico: piden prisión perpetua para los tres acusados
Policiales

Crimen de un metalúrgico: piden prisión perpetua para los tres acusados

Complicidad con la barbarie: apuntan a Milei por invitar a Netanyahu
Política

"Complicidad con la barbarie": apuntan a Milei por invitar a Netanyahu

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones
Economía

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones

Diana Mondino: O Milei no es muy inteligente o es una especie de corrupto
Política

Diana Mondino: "O Milei no es muy inteligente o es una especie de corrupto"

Autopista Rosario-Córdoba: un muerto tras el choque de dos camiones
La Región

Autopista Rosario-Córdoba: un muerto tras el choque de dos camiones