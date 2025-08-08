La Capital | Política | diputados

Cierre de alianzas para Diputados: diez listas, la ventana de Amalia Granata y la jugada de Perotti

La definición de cómo jugarán los partidos políticos en las elecciones del próximo 26 de octubre tuvo algunas novedades. La exmediática tiene plataforma para jugar

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

8 de agosto 2025 · 13:02hs
Los partidos y frentes santafesinos pusieron el gancho para competir en la elección a diputados nacionales 

En el cierre del plazo de presentación de las alianzas electorales para las elecciones de diputados nacionales del 26 de octubre se inscribieron seis frentes y cuatro partidos de Santa Fe.

Fuerza Patria, Provincias Unidas, Defendamos Santa Fe, Frente de Izquierda y trabajadores unidad, Frente Amplio por la Soberanía, Avanza Libertad son los frentes anotados. En tanto, La Libertad Avanza, Movimiento Independiente Renovador, Nuevas Ideas y Movimiento al Socialismo son los partidos que se inscribieron.

Aunque el cierre de alianzas marca un primer paso clave en el cronograma electoral, la definición final llegará el 17 de agosto, cuando se inscriban las listas de precandidatos que competirán en las elecciones del 26 de octubre.

Amalia Granata con espacio

La nota la da Nuevas Ideas, el nuevo partido del diputado provincial y convencional Juan Argañaraz. Se basa en cuatro valores claros, explica Argañaraz: defensa a la vida desde la concepción, a la familia, a la propiedad privada y a la libertad. Los nombres

Estos valores conectan con Amalia Granata, quien es una opción para encabezar la lista. Consultados sobre el tema en Inspirar afirman que en estos días conversarán con la diputada, quien medita la posibilidad de dar el salto al Congreso. Hasta ahora se especuló con que podría competir por otros espacios pero la caña de Argarañaz está con anzuelo y todo.

Amalia Granata puede competir en Nuevas Ideas por una banca en diputados

La lista oficialista se anotó como Provincias Unidas responde a la alianza de gobernadores entre ellos el gobernador Maximiliano Pullaro. La integran los partidos la UCR, Pro, Partido Socialista, Encuentro Republicano Federal, PDP, Creo, Hacemos y UNO.

No terminó siendo sencilla la conformación porque hasta último momento se negoció el ingreso del Partido Socialista que finalmente colocará a Pablo Farías como segundo en la lista, detrás de la vicegobernadora, Gisela Scagalia del PRO. En tercer lugar irá la actual diputada radical Melina Giorgi y cuarto Rogelio Biazzi, de Creo el partido del intendente Pablo Javkin.

Otros armados

El peronismo se nucleó bajo el frente Fuerza Patria. Lo integran PJ, Frente Renovador: Santafesino Cien por Ciento; Ciudad Futura, Partido Solidario; Principios y Valores; Frente Grande, Partido Progreso Social, el Instrumento Electoral por la Unidad Popular y Patria Grande.

El perottismo inscribió Defendamos Santa Fe con el partido MID y País. Ese es el nombre del bloque en Diputados de Roberto Mirabella, probablemente sea una manera de seguir negociando con el peronismo y obtener un lugar en la lista.

También se inscribió Avanza Libertad integrada por Unión del Centro Democrático (UCeDé), UNIR, Unión Celeste y Blanco. Sería el armado que llevaría a al actual diputado Gabriel Chumpitaz, ex PRO hoy más cercano a las ideas libertarias con su bloque Futuro y Libertad.

El Frente Amplio por la Soberanía también se inscribió. Cuenta con varios partidos aliados: Liga de los Pueblos Libres, el Movimiento Libres del Sur, PARES, Partido Comunista Revolucionario PCR-PTP, Bases (PS), Alfonsinismo Auténtico, Encuentro por Rosario, SI, Partido Comunista, Concejalía Popular.

Finalmente Sembrar Libertad, que impulsaba como primera candidata a Soledad Aramendi, titular de la Sociedad Rural de Rosario, no se presentó. El armador del espacio era Eduardo Maradona, titular de la Federación Gremial del Comercio e Industria de la ciudad. También tenía intenciones de armar la opción de Sembrar Libertad previamente el Partido Libertario de Silvia Malfesi, y Celeste y blanco de José Petrocelli que terminó en Avanza Libertad.

