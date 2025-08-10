Alianzas y "cosas de la abuela", entre las joyas que más se empeñan

Desde Leiva Joyas, firma que estará en Rosario con una delegación para hacer cotizaciones gratuitas, revelaron qué alhajas son las más empeñadas

Del lunes 11 al viernes 15 de agosto, Rosario recibirá a una delegación de Leiva Joyas , que se encuentra en pleno desarrollo de una nueva edición del "Leiva Tour", con el que recorren distintos puntos del país ofreciendo un servicio de tasación gratuita.

Durante esos cinco días, de 10 a 20, el equipo de expertos de Leiva Joyas estará disponible en el Hotel Savoy (San Lorenzo 1022) , brindando atención personalizada y profesional a todos los que deseen conocer el valor real de sus piezas.

Embed - LEIVA JOYAS VUELVE A ROSARIO - MARICEL DÍAZ TASADORA

La gente que cuente con alhajas, relojes, antigüedades o joyas y que desee conocer el valor real de esos objetos podrá acercarse al microcentro y conocer, de manera gratuita, cuánto cuestan esos objetos que, por falta de uso o de costumbre, están guardados en un cajón o ropero, no se usan más y, en algunos casos, pueden convertirse en dinero efectivo para realizar una inversión.

Alhajas y joyas

En diálogo con LT8, la tasadora Maricel Díaz, de Leiva Joyas, explicó que las personas que se acerquen podrán conocer el valor de sus alhajas o joyas y, en caso de querer venderlas, lo podrá hacer en ese mismo espacio.

"La cotización es gratuita y en caso de que la gente decida vender, se hace la operación en el momento. El pago es en el acto y la atención se hace en un box personalizado", detalló.

image (74)

Díaz contó que las joyas siguen sirviendo como resguardo: "Nuestros abuelos tenían esa idea de guardar siempre algo en oro, que en algún momento iba a servir. Y la realidad es que sirve". La tasadora indicó que se deben sacar turnos a través de la web de Leiva Joyas para asistir.

Consultada sobre los objetos que se suelen llevar, la tasadora comentó: "Han traído de todo. Tanto cosas que la gente piensa que no tiene ningún valor y cuando llega es al revés, hasta personas que guardan hace mucho una pieza y cuando vienen, resulta que no vale tanto".

"Se traen muchas alianzas. La mayoría, por rupturas", confesó Díaz, para agregar: "También vienen con muchas cosas de los abuelos. Son cosas que hoy la gente no se anima a ponerse o que pasaron de moda, entonces lo hacen dinero, lo invierten o cumplen algún sueño pendiente".