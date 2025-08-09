La Capital | Ovación | Fabbiani

Fabbiani: "Nos hicieron un gol boludo, nos faltó suerte y en lo que viene no me juego nada"

Tras el empate con los santiagueños, el Ogro Fabbiani dijo: "La gente esta impaciente pero que banque porque las cosas van a salir bien en Newell's".

9 de agosto 2025 · 00:03hs
El Ogro Fabbiani vivió con intensidad el partido de Newells ante los santiagueños.

El Ogro Fabbiani vivió con intensidad el partido de Newell's ante los santiagueños.

Newell's no pudo ganar de local ante Central Córdoba de Santiago del Estero y empató 1 a 1. "Nos hicieron un gol en una jugada boluda, que no se si fue córner. Hoy nos faltó suerte", indicó Cristian Fabbiani y enseguida agregó: "No me juego nada en lo que viene, cuando agarré Newell's me decían que estaba loco. Sigo trabajando, se que la gente está impaciente pero que banque porque las cosas van a salir. Estoy todo el día dentro del club".

De cara a lo que viene por la Copa Argentina fue muy claro: "El miércoles es una final y hay que ganarla, no hay otra cosa en mi cabeza". El rojinegro enfrentará a Atlético Tucumán por los octavos de final del torneo federal en Salta.

"Creo que este es un partido que no se puede analizar. Se recuperó del hombre de menos. Si estábamos iguales lo podíamos ganar. Seguimos en deuda con la gente", asumió.

"Teníamos en la cabeza al Pipa Benedetto con el doble nueve. Sotelo puede jugar en cualquier posición bien, entiende como se juega al fútbol y necesitaba velocidad. Por momentos funcionó, el equipo se mereció la victoria y no se pudo", expresó.

La bronca por Pipa Benedetto

"A uno le da bronca, porque el Pipa llegó para mejorarnos, es un jugador de élite, nos va a dar alegrías, cuando llegué al club no jugué las primeras cinco fechas por lo mismo", recordó.

"Sentía que estábamos bien, acá son todos técnicos y opinan. Entrar con un hombre menos es difícil. Con el diario del lunes es fácil hablar", razonó.

Leer más: Newell's se quedó con diez por la polémica roja a Regiardo y empata 0 a 0 con los santiagueños

Fabbiani: "Estoy pagando algo que no merezco"

"Nunca perdimos la postura, estoy pagando algo que no me merezco. Nadie valora en la situación en que agarré el equipo. Estoy dejando la vida, mi familia, el fútbol es ingrato. El miércoles es obligación ganar. Hay que aceitar, pero el equipo juega de memoria. Estoy tranquilo", destacó.

Y agregó: "Uno tiene que seguir trabajando con un jugador menos, estuvimos a la altura, la gente viene sufriendo hace rato pero que se quede tranquila que va a festejar. Hoy nos faltó suerte".

"El mercado de pases es difícil, uno no quiere hacer locuras pero necesito un jugador más. Esta semana necesitamos cerrar un jugador más. Si no llega la chance prepararé a los chicos", dijo.

De cara a lo que viene ante Defensa y Justicia en la previa del clásico, aclaró: "En Varela van a ir todos suplentes, hay grandes jugadores que esperan su oportunidad".

Por último, sobre Luciano Herrera, que salió lesionado, contó: "Se golpeó con un cartel, estará bien".

