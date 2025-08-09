Newell's jugó un amistoso horas después del empate con Central Córdoba: cómo le fue

Con Juanchón García en el equipo, enfrentó a Argentino de Las Parejas este sábado por la mañana en Bella Vista.

Juanchón García integró el equipo de Newell's que jugó este sábado por la mañana en Bella Vista.

Horas después del empate de Newell's del viernes por la noche con Central Córdoba por 1 a 1 en el Coloso Marcelo Bielsa, el conjunto rojinegro jugó un amistoso frente Argentino de Las Parejas. El partido se disputó este sábado por la mañana en el Centro Jorge Griffa y la Lepra lo ganó por 2 a 1.

Los goles del equipo de Cristian Fabbiani fueron de Franco Orozco y Alejo Navarro.

Los futbolistas rojinegros que participaron del amistoso no fueron titulares frente al Ferroviario, entre ellos Franco Orozco y Jherson Mosquera , quienes ingresaron desde el banco de suplentes en el segundo tiempo del encuentro frente al equipo de Omar De Felipe.

La novedad fue la presencia de Juan Manuel García en el ataque. Juanchón fue marginado del plantel de primera división y entrenaba aparte porque Fabbiani no lo tenía en cuenta, hasta que el jueves se reincorporó debido a la baja de Darío Benedetto por una nueva lesión muscular.

Juanchón García, otra vez en los planes

García no concentró para el encuentro por la 4ª fecha, pero el hecho de que forme parte nuevamente de la primera y que haya jugado el amistoso contra Argentino de Las Parejas son evidencias claras de que vuelve a estar en los planes, aunque más no sea por necesidad.

Es que los únicos centrodelanteros que tiene Fabbiani son Carlos González y el juvenil Alejo Navarro.

Este último fue justamente el responsable de reemplazar a García en el amistoso de este sábado y señalar el segundo tanto. El primero fue de Orozco, de correcto desempeño los minutos que jugó contra Central Córdoba.

Entre los titulares del amistoso aparecieron tres refuerzos que todavía no debutaron en Newell's: Fabián Noguera, Gaspar Iñíguez y Martín Fernández.

La formación rojinegra fue con Williams Barlasina; Jherson Mosquera, Fabián Noguera, Luca Sosa y Alejo Tabares (Martín Luciano); Gaspar Iñíguez y Martín Fernández; Blas Benedetto (Ignacio Liberato), Valentino Acuña (Jerónimo Gómez Mattar) y Franco Orozco; Juan Manuel García (Alejo Navarro).